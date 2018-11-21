Припаркованные машины препятствуют своевременному вывозу мусора

Ул. Бунина д. 22, ул. Белана д.13, ул. Кривенкова д.37, ул. Депутатская д.53, ул. Коммунальная д.10 – по этим адресам припаркованный возле контенерных площадок автотранспорт регулярно перегораживает проезд мусоровозов.

В субботу и воскресенье количество заблокированных площадок резко возрастает – автовладельцы оставляют своих «железных коней», не заботясь о том, что транспорт мешает сотрудникам «ЭкоПром-Липецк» выполнять свою работу.







Вывоз ТКО осуществляется ежедневно с 7 до 19 часов. Припаркованные машины срывают маршрутные графики и создают угрозу санитарной и экологической безопасности горожан.



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