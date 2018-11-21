Приговор бывшему мэру Ельца оставлен без изменения

За нападение на журналистов Виктору Соковых назначили условный срок в полтора года.

В Липецком областном суде оставлен без изменения приговор Елецкого городского суда по делу Виктора Соковых, бывший мэр Ельца был осужден по ст.144 ч.3 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) к 1,5 года лишения свободы условно. Об этом сообщает пресс-служба Липецкого областного суда.

Напомним, что 16 марта прошлого года съемочная группа «Вестей» приехала в Елец для съемок сюжета о торговле наркотиками, к которой, по данным «Дежурной части», причастна дочь Виктора Соковых Юлия и ее приятель Абас.

Корреспондент пожелал узнать мнение бывшего мэра Ельца о том, как в его доме оказались наркотики и оружие, но тот вышел им навстречу с топором в руке. Виктор Соковых сломал беспроводной микрофон, находившийся в руках у репортера, после чего угрожал расправой съемочной группе.