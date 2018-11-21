Общество

вчера, 17:25

Приговор бывшему мэру Ельца оставлен без изменения

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#Виктор Соковых
5
Приговор бывшему мэру Ельца оставлен без изменения

За нападение на журналистов Виктору Соковых назначили условный срок в полтора года.

В Липецком областном суде оставлен без изменения приговор Елецкого городского суда по делу Виктора Соковых, бывший мэр Ельца был осужден по ст.144 ч.3 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) к 1,5 года лишения свободы условно. Об этом сообщает пресс-служба Липецкого областного суда.

Напомним, что 16 марта прошлого года съемочная группа «Вестей» приехала в Елец для съемок сюжета о торговле наркотиками, к которой, по данным «Дежурной части», причастна дочь Виктора Соковых Юлия и ее приятель Абас

Корреспондент пожелал узнать мнение бывшего мэра Ельца о том, как в его доме оказались наркотики и оружие, но тот вышел им навстречу с топором в руке. Виктор Соковых сломал беспроводной микрофон, находившийся в руках у репортера, после чего угрожал расправой съемочной группе.
30 3895
#Виктор Соковых
5

Комментарии (30)

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ПАНОВ

вчера, 22:50
гость 1, По-моему УРОД это, ты! Сам то как пишешь, быдло!
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Жителю ельца от жителя Усмани

вчера, 22:50
А Вы на телеграмм канал о Липецкой области подписаны ??? Не благодарите https://t.me/Lipetsk_inside
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Житель Ельца

вчера, 22:44
ДА, ВИКТОР СОКОВЫХ ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК И МЫ ЕГО УВАЖАЕМ! ЗА ДОЧКУ СВОЮ ПОСТРАДАЛ, ЮЛЮ! ТАКАЯ ХАМКА БЕССОВЕСТНАЯ, ПОКА ПАПА ЖИВОЙ..., А ЧТО ПОТОМ? ПИПЕЦ ЮЛЕ!
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Аблакат

вчера, 22:00
Житель Ельца, а какая она по твоему, правда?
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Аблакат

вчера, 22:00
Житель Ельца, а какая она по твоему, правда?
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Житель Ельца

вчера, 21:55
Думаю, что съемка была заказной. Правда здесь никому не нужна.
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Ельчане

вчера, 21:10
Почему его не посадили за найденный у него в доме арсенал с оружием?!!! Что за беспредел!!Артамонов, разберись!!
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Другой житель Ельца

вчера, 20:59
Житель Ельца, то есть вы полностью поддерживаете нападение на журналистов с угрозой расправы и торговлю наркотиками, пусть и не подтвержденную?!?! Ну что ж, я думаю вам бы тоже 1.5 условно влепить
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Житель Ельца

вчера, 20:41
Я лично поддерживаю Виктора Алексеевича и не одобряю все, что вокруг него происходит.
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Дрочила

вчера, 20:41
Расстрелять надо бы как в 37
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