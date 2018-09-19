сегодня, 14:13
Липецкую область накажут рублем за вялый туризм
Федеральное агентство по туризму Министерства экономического развития РФ выделило группы регионов, которые не достигли целевых показателей в освоении субсидий предоставленных по программе «Развитие въездного и внутреннего туризма».
Заметим, что ранее Липецкая область уже фигурировала в отчетах Ростуризма. Причем, не как аутсайдер, а передовик. Так, летом на заседании координационного совета ФПЦ «Развитие въездного и внутреннего туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» Липецкая область была поставлена в пример как регион с бурно растущим номерным фондом и объемом оказанных туристам платных услуг. Еще раньше, в феврале, Ростуризм отмечал успехи липчан в освоении денег на развитие туризма(привлечено 102,2 млрд рублей инвестиций) и скорости строительства кластера «Задонщина».
Елена
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