Общество

сегодня, 14:13

Липецкую область накажут рублем за вялый туризм

10 885
#туризм
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Липецкую область накажут рублем за вялый туризм

Федеральное агентство по туризму Министерства экономического развития РФ выделило группы регионов, которые не достигли целевых показателей в освоении субсидий предоставленных по программе «Развитие въездного и внутреннего туризма».

В число таких регионов попала Липецкая области. Ростуризм принял решение наказать регион рублем. Вместе с администрацией Липецкой области взыскание ждет Алтайский край, Калининградскую, Вологодскую и Рязанскую области. За невыполнение условий соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета по программе «Развитие въездного и внутреннего туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» регионы вернут в казну 180,03 млн рублей.

Заметим, что ранее Липецкая область уже фигурировала в отчетах Ростуризма. Причем, не как аутсайдер, а передовик. Так, летом на заседании координационного совета ФПЦ «Развитие въездного и внутреннего туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» Липецкая область была поставлена в пример как регион с бурно растущим номерным фондом и объемом оказанных туристам платных услуг. Еще раньше, в феврале, Ростуризм отмечал успехи липчан в освоении денег на развитие туризма(привлечено 102,2 млрд рублей инвестиций) и скорости строительства кластера «Задонщина».
10 885
#туризм
1

Комментарии (10)

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Елена

48 секунд назад
За область безусловно отвечает Королёв, с туристическими вопрсами по многим направлениям не справился именно Королёв. А вот Иванову респект. Он на посту не так долго, а вот свой управленческий ресурс использует по полной. Молодец. И наверное, понимает, как можно достичь более высокой должности, оглядываясь на Собянина. И новые веяния все усвоил правильно! Липецк должен быть красивым комфортным цивилизованым городом!!!
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МестныйЯ

19 минут назад
туризЬм? Не, нет у нас такого! Да и меньше надо тербунских брехунов слушать - им бы лишь до 5 лярдов, выделяемых на "туризЬм" дорваться!!! А наказывать надо не регион, а зазвездившихся чинушек: "За базар надо отвечать"!
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Боцман

55 минут назад
За вялого надо наказывать, за твердого- поощрять .
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Просто Липецк

55 минут назад
Сидят люди и думают куда деньги потратить, на жратву, детей в школу собрать и т.д., или на убожеский липецкий туриЗЬм
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Вадим

58 минут назад
Задонщина...это бездонная яма...10 лет туда вбухивают миллиарды а толку нет. Лучше за эти деньги по Задонском у району построили дороги.
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турист

сегодня, 14:35
Путин, это Волков плохо работает,его надо в театр отправить,он же обещал омолодить руководство.
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?

сегодня, 14:33
Их надо кожаным наказать!
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Какойнах

сегодня, 14:31
Туризм в жопе мира!
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пенсионерка

сегодня, 14:29
Какой туризм ,город от грязи очистить надо ,мусор неделями не вывозят,зато цену подняли за вывоз !
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Путин

сегодня, 14:20
Правильно , Я бы Королева Иванова вообще бы повесил !!!
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