Происшествия

50 минут назад

В аварии на трассе Липецк-Грязи погибли три человека

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#Авария #ДТП
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В аварии на трассе Липецк-Грязи погибли три человека

Ночью столкнулись «УАЗ» и «ВАЗ-2107».

Сегодня около половины первого ночи на трассе Липецк-Грязи в районе поворота к садоводческому товариществу «Металлург-3» произошло лобовое столкновение автомобилей «УАЗ» и «ВАЗ-2107».

Как сообщает Управление по делам ГО и ЧС  Липецка, в результате аварии погибли три человека: двое - в «ВАЗе» и один - в  автомобиле«УАЗ». Прибывшая на место происшествия дежурная смена спасателей деблокировала тела двоих погибших, зажатые в салоне «ВАЗа».

Двое мужчин 65 и 26 лет, находившиеся в«УАЗе», с тяжелыми травмами госпитализированы.

фото в галерее  vk.com/overheardgrz.


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#Авария #ДТП
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Комментарии (4)

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липчанка

7 минут назад
кто знает что за ребята.
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3ануда

10 минут назад
Классно таз с пацанчиками заархивировался. Водилу буханки жалко.
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Встретились

11 минут назад
два гроба на колесиках, с тупыми водятлами.
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Боцман

19 минут назад
Жуть какая то. Прямо дорожный геноцид.
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