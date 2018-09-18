В аварии на трассе Липецк-Грязи погибли три человека

Ночью столкнулись «УАЗ» и «ВАЗ-2107».

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Сегодня около половины первого ночи на трассе Липецк-Грязи в районе поворота к садоводческому товариществу «Металлург-3» произошло лобовое столкновение автомобилей «УАЗ» и «ВАЗ-2107».Как сообщает Управление по делам ГО и ЧС Липецка, в результате аварии погибли три человека: двое - в «ВАЗе» и один - в автомобиле«УАЗ». Прибывшая на место происшествия дежурная смена спасателей деблокировала тела двоих погибших, зажатые в салоне «ВАЗа».Двое мужчин 65 и 26 лет, находившиеся в«УАЗе», с тяжелыми травмами госпитализированы.