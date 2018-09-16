Общество

сегодня, 13:41

Сотни школьников вышли на субботник в Липецке

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#субботник
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Сотни школьников вышли на субботник в Липецке

Волонтеры поддержали международную экологическую акцию «Сделаем!2018».

В Липецке, Ельце и Грязях прошла серия субботников в рамках международной экологической акции «Сделаем!2018». Одно из наиболее массовых мероприятий прошло в Липецке в Нижнем парке, сообщает портал Экология48.

Организатором субботника стала методист центра дополнительного образования «ЭкоСфера» Галина Лиховозова. Она также известна липчанам как председатель регионального отделения Общероссийского экологического движения «Зелёная Россия». 

По словам Галины Лозихиной, место выбрано не случайно. Начало череды субботников в крупных парках стало уже традицией. Поэтому вчера на окраине парке собрались десятки, если не сотни учеников 36, 47, 50, 65 и других школ, а также представителей городского совета лидеров. 

- Мы проводим субботники с 2011 года, - рассказал Галина Лиховозова. – И уже мы не собираем людей, а даем клич, на который сами приходят. Сегодня дети принимают участие в субботниках на 18 значимых объектах: Нижний парк, Боханов сад, парк Молодежные, улица Пушкина и прочие. 

 29 сентября «ЭкоСфера» проведет еще одну акцию. В рамках грантовой программы «Стальное дерево» школьники реализуют проект «Посади дерево – подари городу чистый воздух». Дети вместе с преподавателями посадят 500 деревьев в парке микрорайона Елецкий.
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#субботник
2

Комментарии (8)

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Пашинян

34 минуты назад
Правильно бывший директор Нижнего парка по США и Италиям , за бюджетные деньги катал , перенимал опыт , а полезные придурки типа Лиховозовой , субботники там устраивают !
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Водка моя! Я инвалид!

51 минуту назад
хорошее дело!
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Молодцы-студенты и школьники!

52 минуты назад
Кук, ЭТО ПАМЯТНИК- ТУРИСТИЧЕСКАЯ "ИЗЮМИНКА" ЛИПЕЦКА!!!
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Кук

55 минут назад
На фото единственный в мире памятник террористам ( по новым порядкам, раньше народовольцы )
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Злюка

сегодня, 14:43
Надо дежурство детей по городу организовать. Пусть метут улицы заодно. Чище будет в городе. Может мусорить будут меньше.
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Гоша

сегодня, 14:28
Как не поглядиш в городе всё больше стал использоваться детский райский труд. Зато сделать этим детям бесплатный проезд наши депутаты не додуматься. Позор таким депутатом.
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коммуняка

сегодня, 13:57
иначе говоря - опять рабский бесплатнй труд
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Сами намусорили

сегодня, 13:48
Сами пусть и убирают,а я за других их срач не намерен подчищать.
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