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Шесть человек устроили дебош на рейсе Уфа – Москва

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Шесть человек устроили дебош на рейсе Уфа – Москва

Среди них - семья с ребенком

С ночного рейса Уфа – Москва за дебош сняли 6 пассажиров, включая ребенка, сообщает «Интерфакс».

Сообщается, что пассажиры перед вылетом выпивали в кафе аэропорта и перебрали. Сев на самолет, они стали вести себя неадекватно, в связи с чем командир воздушного судна принял решение высадить их.

По его словам, командир воздушного судна отказался везти дебоширов. "В результате от полета были отстранены шесть человек, включая семью с восьмилетним ребенком", - сообщил источник.

Родители ребенка также были в числе зачинщиков беспорядков на борту.

Напомним, что с 1 июля авиакомпании получили право составлять «черные списки» авиадебоширов. Фигурантам списков перевозчики вправе отказывать в полете.
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