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Шесть человек устроили дебош на рейсе Уфа – Москва
Среди них - семья с ребенком
С ночного рейса Уфа – Москва за дебош сняли 6 пассажиров, включая ребенка, сообщает «Интерфакс».
Сообщается, что пассажиры перед вылетом выпивали в кафе аэропорта и перебрали. Сев на самолет, они стали вести себя неадекватно, в связи с чем командир воздушного судна принял решение высадить их.
По его словам, командир воздушного судна отказался везти дебоширов. "В результате от полета были отстранены шесть человек, включая семью с восьмилетним ребенком", - сообщил источник.
Родители ребенка также были в числе зачинщиков беспорядков на борту.
Напомним, что с 1 июля авиакомпании получили право составлять «черные списки» авиадебоширов. Фигурантам списков перевозчики вправе отказывать в полете.
Сообщается, что пассажиры перед вылетом выпивали в кафе аэропорта и перебрали. Сев на самолет, они стали вести себя неадекватно, в связи с чем командир воздушного судна принял решение высадить их.
По его словам, командир воздушного судна отказался везти дебоширов. "В результате от полета были отстранены шесть человек, включая семью с восьмилетним ребенком", - сообщил источник.
Родители ребенка также были в числе зачинщиков беспорядков на борту.
Напомним, что с 1 июля авиакомпании получили право составлять «черные списки» авиадебоширов. Фигурантам списков перевозчики вправе отказывать в полете.