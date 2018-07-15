Искателей метеорита в Липецкой области обворовывали местные, резали колеса и гоняли фермеры

Три недели спустя «охотники за метеоритами» рассказывают всю правду о поисках осколков «липецкого болида».

Как сообщал GOROD48, над Липецкой областью 21 июня взорвался метеорит. По данным НАСА, липецкий метеорит двигался со скоростью 15 км/с и взорвался на высоте 27 километров. Мощность взрыва в тротиловом эквиваленте составила 3 килотонны.

На месте падения осколков метеорита в Становлянском и Елецком районах работала группа ученых Уральского федерального университета и нашла 5 фрагментов весом 1 кг 200 гр. Но, как выяснилось, не одни уральцы искали и находили осколки метеорита. Были и ученые, и искатели приключений - любители. И поиски проходили трудно не только по причине сложности самого факта поисков метеоритов, но вмешивался человеческий фактор.

«Газете.ру» двое «охотников за метеоритами» рассказали об этом. Михаил Семенов и Алексей Киристаев хоть и любители, но имеют богатый опыт поисков метеоритов, в том числе челябинского. После сообщения о падении осколков метеорита в Липецкой области, они, при помощи «Астрофорума» выяснили примерные координаты и прибыли на место, в Становлянский район.

«На рассвете прибыли на место, осмотрелись, опросили рыбаков в Шилово, которые подтвердили, что они на рассвете слышали грохот от которого дрожали стекла в домах, гремела посуда. Их версия событий была следующая: «Это Путин «Кинжал» испытывает, какие метеориты, это вам говорят, а мы-то знаем…» («Кинжал» — гиперзвуковая ракета). Вообще жители Липецкой области из-за соседства с авиацентром имени В. П. Чкалова склонны именно к таким интерпретациям всяческих небесных явления и шумов. Внезапно приходит новость: NASA на своем сайте опубликовал свежую информацию: и какую — почти 3 килотонны!

Информация о болидах передается в NASA от американских военных, которые наблюдают за всей территорией земного шара с сети спутников-шпионов, основная цель работы которых слежение за запусками баллистических ракет, фиксация мощных взрывов.

Координаты NASA почти совпадали с оценками на «Астрофоруме». Все это время эти товарищи упорно работали с привязкой видео с видеорегистраторов и фотографий к местности и достигли в своей работе значительного прогресса. Расчетные точки падения находились в 50 км к югу. Мы устремились туда. В это же время туда прибыли еще как минимум две команды: Уральского федерального университета из Екатеринбурга (УРФУ) и Института ГЕОХИ РАН из Москвы совместно с Тимуром Крячко.

После долгих поисков, непогоды, и даже возвращении в Москву, «охотники за метеоритами» снова вернулись в Стновлянский район с уже более точными координатами. Осколки упали в районе села Озёрки Становлянского района. Тех самых бунинских Озёрок, места, где провел детство и юность Иван Бунин, благодаря чему, метеорит могут назвать «Бунин».

К тому времени специалисты из Екатеринбурга и Москвы уже нашли осколки. Любители же только начали поиски. Но им начала улыбаться удача, и ребята нашли несколько небольших осколков.

По словам Михаила Семенова и Алексея Киристаева, гостиница в Становом в эти дни была заполнена «охотниками за метеоритами». А в полях искали осколки человек 20 одновременно. И это не нравилось местным фермерам.

«На поле в районе падения высажены бобы, и, хотя их ростки еще не велики и не образуют сплошного ковра, а метеоритчики при поисках стараются идти по межам и участкам, где всходов нет, у арендаторов сельхозугодий сбор метеоритов начинает вызывать глубокую неприязнь. Агроном со своими коллегами приезжает и угрожает метеоритчикам…

Ночевка в палатке и вот новый день — поиски продолжаются, но уже в обед на поле прибывает наряд полиции, вызванный арендаторами сельхозугодий и начинает прогонять поисковиков мотивируя свои действия Статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», впрочем, никого не задерживают, ограничиваясь предупреждением... Мы уезжаем снова, а поиски метеоритов продолжаются. Но, к сожалению, романтику поиска внеземного вещества омрачают события, развивающиеся на поле: неизвестные режут шины машин принадлежащих сотрудникам ГЕОХИ РАН, сотрудникам Музея истории Мироздания, гражданина Польши, приехавшего на поиски метеоритов, воруют снаряжение у команды любителей из Воронежа.», - рассказали «охотники за метеоритами».

С момента падения осколков прошло уже три недели. Ученые нашли необходимое им количество фрагментов для изучения «липецкого метеорита», но, по словам местных жителей в полях все еще встречаются поисковики-любители. Они редко хвалятся в соцсетях находками, а чаще анонимно выставляют их на продажу в Интернете.

Фото: Дмитрий Голубев

