Общество

сегодня, 11:01

В «Елецком» открыли первую школу

6 873
#школа #День города
В «Елецком» открыли первую школу

В первый день празднования Дня города жители микрорайона «Елецкий» получили первую школу.


На праздник, кроме местных жителей, прибыли первые лица города и региона. Олег Королёв и Сергей Иванов осмотрели школу ещё до начала церемонии открытия.

История строительства школы на растущей окраине Липецка развивалась стремительно. Новые дома в «Елецком», высотки на сотни квартир, сдавали один за другим. Чаще это жильё привлекало внимание молодых семей, в том числе - уже с детьми. Жители микрорайона забросали чиновников требованиями о скорейшем строительстве школы. Сооружение школы началось после того, как город получил часть денег на нее из Министерства образования

Набор в первую школу «Елецкого»( здесь же уже возводят второй детсад) начался весной. К июню родители школьников зарезервировали за своими детьми почти все места. 1 сентября за парты сядут почти 800 детей, в том числе ученики 1 Ж(!) класса. Среди тех, кто будет учиться в школе 60, Евгений. Пока малышу всего пять месяцев, но его маме Оксане школа уже нравится. Молодая липчанка говорит, что школу построили достаточно быстро, и получилось нарядное здание.

- Пока я ещё не задумывалась о том, что будет важно в образовании моего сына. Думаю, в первую очередь - это учителя. От педагога зависит то качество образования, которое получит ученик, - считает Оксана Лаушкина.

Школу «Елецкого» уже можно ставить в пример лицеям и гимназиям центра Липецка. Образовательный процесс в ней будут вести с учётом способностей и потребностей школьников – для каждого разработают индивидуальный учебный план, переходя в 10-й класс, ребята смогут определиться с выбором дальнейшего профессионального пути. Профилей будет пять: физико-математический (в том числе подготовка кадров для Новолипецкого металлургического комбината), инженерно-строительный (по социальному заказу города и региона), информационно-коммуникационный, социально-гуманитарный, и гуманитарно-правовой.

В школе есть собственный физкультурно-оздоровительный комплекс, тренажёрные, спортивные и хореографический залы. Есть бассейн с двумя чашами: «лягушатником» для занятий младших школьников и курсов «Мать и дитя» и большой (6 дорожек по 25 метров) для старшеклассников и проведения соревнований. Кстати, заниматься в бассейне могут и жители близлежащих районов.

На церемонии открытия школы Олег Королёв обратьился к горожанам с вопросом: верят ли они, что бывшие поля с бурьяном превратились в «Университетский» и «Елецкий»? Самому Королёву будто бы в это и не верится, но реальность такова, что микрорайоны выросли за 9 лет. За все-все, в том числе и за  650 млн рублей выделенных правительством на школу в «Елецком», глава региона поблагодарил президента России. Олег Королёв считает, что школа и «Елецкий» - лучшее место в мире. И таких учреждений образования в Европе, по его данным, нет.

Мэр Липецка Сергей Иванов поздравил липчан с Днём города и открытием школы. Ее глава города назвал центром притяжения жителей микрорайона, который будет обрастать новыми функциями в части дополнительного образования. Школа сегодня, по словам Сергея Иванова, вошла в образовательный кластер получения технических профессий. Также мэр пообещал жителям «Елецкого» до Нового года сдать второй детский сад.



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6 873
#школа #День города

Комментарии (6)

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Ляляфа

3 минуты назад
УРА!!!КАК ЖЕ РАДОСТНО!!!! Елецкий лучший! Сила микрорайона в Единстве жителей!
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1

13 минут назад
а когда в р-не опытной будет новая школа? Там уже будет 1 Е, а может быть еще и 1Ё, 1Ж, 1З и т.д.
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житель Елецкого

30 минут назад
Калдырь, калдырь дальше!На европейском обманутых в разы больше. На Елецком дома начали достраивать, а там концов найти не могут.
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indezit

59 минут назад
А сколько закрыли за 20 лет???
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Удивительно!

сегодня, 11:20
а на Манеже что дети другие живут? На Манеже когда школа будет???
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Калдырь

сегодня, 11:14
Теперь обманутым дольщикам будет куда детей водить.
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