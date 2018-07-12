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сегодня, 11:32

Липчане 2 месяца шли в Екатеринбург, чтобы почтить память царской семьи

24 1174
#Николай II #расстрел #монархисты
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Липчане 2 месяца шли в Екатеринбург, чтобы почтить память царской семьи

Семь монархистов из Липецка приняли участие в большом Крестном ходе, посвященном памяти гибели семьи Николая II расстрелянной 100 лет назад.

Липчане начали Крестный ход два месяца назад в Дивеево, и находились все это время в пути. Екатеринбурга достигли липчане, члены общины «Святых царственных мучеников», 8 июля.

16-17 июля липецкие монархисты примут участие в памятных мероприятиях, посвященных убийству царской семьи, после чего отправятся в обратный путь.

В Липецке больших акций, посвященных трагической дате – 100-летию казни царской семьи, не планируется.

Семья императора Николая II была расстреляна революционерами в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.

 

24 1174
#Николай II #расстрел #монархисты
2

Комментарии (24)

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Веня

35 минут назад
верующие в камуфляже...никак страна в беде
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Няша-долбонаша

сегодня, 16:07
Поклонская наверняка с ними шла
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ВОЛОДЬКУ НА ЦАРСТВО

сегодня, 16:06
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ГОСУДАРЬ ВОЛОДЯ ВОЛОДЬЕВИЧ!!! СЛАВА ЕМУ СЛАВА!!! И ДОЛГИЕ ЛЕТА!!! ВОЛОДЬКУ НА ЦАРСТВООООООООООООООООО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Долой пенсии - вообще, давай 24-х часовой рабочий день, давай бензин по 100р...................
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онани

сегодня, 15:42
а как у них с половой жизнью во время похода ?
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Я

сегодня, 15:27
Лучше б работали шли.
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Николай

сегодня, 15:26
Слабоумных переписать, зачиповать, детей изъять
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Александр

сегодня, 14:52
Что сказать в семье не без урода, а тут в Липецке идиоты есть и их немало.
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Инкогнито

сегодня, 14:49
А 7го похоже схавали по дороге (судя по фото). Обратно впятером придут.
ответить

"бешеной собаке семь верст не крюк"

сегодня, 14:01
В России две напасти: Внизу — власть тьмы, А наверху — тьма власти В.А. Гиляровский
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ттт

сегодня, 13:56
нынешние английские принцы Николаю2 внучатые племянники, не хотят ли "ходоки" кого из них на царство посадить???
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