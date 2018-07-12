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Липчане 2 месяца шли в Екатеринбург, чтобы почтить память царской семьи
Семь монархистов из Липецка приняли участие в большом Крестном ходе, посвященном памяти гибели семьи Николая II расстрелянной 100 лет назад.
Липчане начали Крестный ход два месяца назад в Дивеево, и находились все это время в пути. Екатеринбурга достигли липчане, члены общины «Святых царственных мучеников», 8 июля.
16-17 июля липецкие монархисты примут участие в памятных мероприятиях, посвященных убийству царской семьи, после чего отправятся в обратный путь.
В Липецке больших акций, посвященных трагической дате – 100-летию казни царской семьи, не планируется.
Семья императора Николая II была расстреляна революционерами в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.
Веня
Няша-долбонаша
ВОЛОДЬКУ НА ЦАРСТВО
онани
Я
Николай
Александр
Инкогнито
"бешеной собаке семь верст не крюк"
ттт