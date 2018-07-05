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сегодня, 10:14

Добровцы отпразднуют юбилей района на базе отдыха

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#юбилей #праздник
Добровцы отпразднуют юбилей района на базе отдыха

Основной площадкой торжества станет «Заречье».

6 июля в Добром будут праздновать 90-летие района. Торжество стартует в 12 часов открытием районной доски почета «Трудовая слава» и «Наша смена» . На 12:30 запланировано открытие памятника без вести пропавшим в годы Великой Отечественной войны у мемориала воинской славы села Доброе. В 13 часов праздник переместится в туристическо-развлекательный комплекс «Заречье». В 14:00 состоится открытие II фестиваля национальных культур «Мы едины!». Гостей торжества ждут «Каравай дружбы», выступление народного хора
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#юбилей #праздник

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