В елецком селе устроят шумный праздник с полетами на воздушном шаре и салютом

Район празднует свое 90-летие.

Праздник в честь 90-летия Елецкого района состоится 8 июля на фестивальной площадке села Казаки, сообщают организаторы. Торжество начнется в 14 часов шествием праздничной колоны к месту проведения праздника. Участники шоу «По центральной улице с оркестром» возьмут старт у сельского Дома культуры. В их числе - мажоретки, духовой оркестр, руководители района, гости, казаки, делегации в народных костюмах, спортсмены, делегации от поселений.



Праздник на фестивальной площадке начнется с театрализованного концерта-чествования «Елецкому району – 90! События и люди». Гости торжества узнают исторические вехи развития района через театрализованные концертные номера. Артисты покажут довоенное время, военный блок, послевоенное время и современность Елецкого района. На площадке будет работать интерактивная историческая экспозиция «Прикоснись к истории», рассказывающая о развитии сфер и отраслей района за 90-летний период.



В 17.00 начнется концерт детских творческих коллективов и солистов Елецкого района «Юбилею района наш талант и вдохновение». Также с 15 часов на празднике будут работать детская игровая площадка, ростовые куклы и аниматоры, аква-визажисты, артисты шоу мыльных пузырей, тир. Детям предложат пройти тематический квест и сразиться на спортивном состязании «Казачий рубеж». На празднике будет работать выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, в куренях - «Тематическое кафе» с театрализованной подачей блюд и тематическим оформлением, а также фотозона живой скульптуры.



Вечерняя программа стартует в 18 часов. В это время начнутся полеты на воздушном шаре и концерт Государственного академического ансамбля песни и танца Тамбовской области «Ивушка». В 19 часов на сцену выйдет кавер-группа. Гостей праздника ждет флешмоб и дискотека. Торжество завершится салютом, намеченным на 22 часа.