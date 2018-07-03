Липчанка установила мировой рекорд по стрельбе

Анна Жаднова и сама стреляла отлично, и команду за собой вела.

Воспитанница СДЮШОР №13 и клуба «Липецкий Металлург» Анна Жаднова триумфально выступила в немецком Зуле на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе. В упражнении «скит» липчанка завоевала две медали и при этом установила новый мировой рекорд среди юниорок, а также оказалась причастна к рекорду мира в команде.

В квалификации она поразила 110 мишеней из 125 возможных – до нее никто на планете не стрелял так место среди сверстниц.

С лучшим результатом Жаднова вышла в финал. Финалы в стендовой стрельбе давно разыгрываются с «чистого листа», поэтому липчанка не имела преимущества над соперницами. Однако Жаднова вновь сумела опередить многих: она разбила 50 тарелочек и в итоге заняла 2-е место. Лучше липчанки в решающий момент стреляла только Ванеса Хокова из Словакии, поразившая 52 мишени.

К слову, Хокова наступала на пятки липчанке и в квалификации, в которой уступила лишь один точный выстрел, набрав 109 очков.

В командном зачете сборная России, в составе которой помимо Жадновой выступали Зиля Батыршина из Татарстана и Елена Бехонова из Воронежа, взяла «золото», опередив ближайших преследовательниц из Китая и Индии. При этом россиянки тоже установили мировой рекорд среди юниорок – 308 очков из 375 возможных.

Добавим, что в соревнованиях принимали участие более 700 стрелков из 61 страны.



Фото volgahunter.ru

