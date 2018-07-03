Долги россиян перед банками выросли на 26%

Общая задолженность российских граждан перед банками с начала 2018 года выросла на 26% и достигла 13,49 трлн рублей.

Об этом свидетельствуют расчеты Национального рейтингового агентства (НРА), с которыми ознакомились «Известия».

Как отметили в НРА, кредитование компаний имеет более медленные темпы роста: с января по май корпоративный кредитный портфель банков вырос лишь на 5% и составил 34,14 трлн рублей.

По мнению старшего вице-президента Сбербанка, руководителя блока «Управление благосостоянием» Александра Бондаренко, рост показателя розничного кредитования свидетельствует о том, что россияне постепенно оправляются от кризиса 2014–2015 годов.

«Несмотря на санкции возвращается ощущение стабильности и предсказуемости будущего. Поэтому снова можно много тратить и жить в кредит, как в старые добрые времена», — считает он.