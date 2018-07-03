Смертность среди липецких наркоманов выросла на 85%

Врачи называют печальные данные статистики.

Как сообщает городская больница Ельца №2, в Липецкой области количество лиц, погибших вследствие отравлений наркотиками, увеличилось за 2017 год с 21 до 39 человек (на 85,7%). Увеличение связано с появлением в Липецкой области концентрированного героина. Наркоманы не могут точно рассчитать дозу и погибают от передозировки, указывают в ГУЗ «Елецкая городская больница №2». В Липецкой области за 2017 год зарегистрирован 41 случай психозов, вызванных приемом новых синтетических наркотиков.



Ежегодно в Липецкой области проходит социологический опрос, посвященный проблеме потребления наркотиков. По данным социологического исследования, количество наркопотребителей в Липецкой области несколько снизилось (с 2,6% в 2015 году до 1,4% в 2017 году). Количество больных наркоманиями под наблюдением врача также уменьшилось (-8,7% ), при этом несколько увеличился контингент лиц, выявленных наркологической службой на этапе первых проб наркотических средств (+1,4%).



Заболеваемость ВИЧ-инфекцией тесно связанная с наркологической ситуацией также показывает положительную динамику; в 2017 году первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась на 6,8%. Однако ситуация остается угрожающей, инфицировано более 1% от населения Липецкой области, резюмируют в больнице.