На улице Ленина оставят две полосы из четырех

Участок дороги по улице Ферросплавная станет одним из первых объектов, которые приведут в порядок в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом говорили на выездном совещании, которое провел Алексей Бахтин. Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства с руководителями профильных структурных подразделений администрации регулярно с выездом на место контролирует ремонт дорог.

Как сообщает прес-служба администрации Липецка, сегодня на участке от пересечения с переулком Бестужева до кольцевого движения улиц Алмазная – Ферросплавная завершено устройство выравнивающего слоя дорожного покрытия. Все готово к укладке щебеночно-мастичного асфальта. Работы начнутся, как только будет получено заключение лаборатории по качеству геосетки – материала, который используется для предания проезжей части дополнительной прочности. Также принято решение привести в порядок дорожку, которую не обновляли более пятидесяти лет. Тротуар позволит снизить вероятность ДТП с участием пешеходов на оживленной магистрали, где ежедневно проходят сотни большегрузов. В настоящее время установлено около 1,2 из 2,7 тыс. метров бортового камня, отделяющего тротуар от проходящих параллельно трамвайных путей. Предполагается, что работы по ул. Ферросплавная будут полностью завершены к 7 июля.



Отвечать требованиям современных нормативов будет и проезжая часть улицы Ленина - одной из старейших в Липецке. На отрезке протяженностью 1,7 километра заменят старый слой дорожной одежды. Также из-за высокой транспортной проходимости участка было принято решение смонтировать здесь канализационные колодцы с самонивелирующими корпусами. Они устанавливаются на одном уровне с полотном и выдерживают нагрузку до нескольких десятков тонн. В настоящее время завершено устройство выравнивающего слоя покрытия проезжей части. Как сообщили сотрудники профильного департамента, в ближайшее время схема движения по одной из центральных магистралей города изменится. Для проезда в обе стороны оставят только две полосы из четырех. Вдоль улицы появятся дополнительные парковочные карманы. В один из них превратится стоянка у расположенного на улице Ленина развлекательного центра, которая сегодня выполнена с нарушением сразу нескольких требований ПДД.



В этом сезоне преобразится и район Опытной станции. Покрытие проезжей части обновят от пересечения с Лебедянским шоссе до ул. Железнякова. Кроме того, приведут в порядок тротуар, по которому иду в школу сотни юных жителей района. Будет увеличено расстояние между некоторыми остановочными павильонами. Пять из них заменят на новые. С обочин демонтируют незаконно размещенные здесь рекламные конструкции.



— По качеству замечаний нет. Есть отдельные вопросы по срокам исполнения работ на улицах Ферросплавная, Неделина, Гагарина. Но пока отставание не критично. Также мы видим, что подрядчики уже наверстывают: увеличили количество техники и людей, работающих на этих участках. Вместе с тем, и штрафные санкции за срыв сроков никто не отменял, - отметил председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин.



Как известно, в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Липецке приведут в порядок 17 объектов. На эти цели направят свыше одного миллиарда рублей.





