Ученые из Екатеринбурга нашли пятый осколок метеорита в Липецкой области

Находки есть не только у уральских ученых, но и у москвичей.

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Метеоритная экспедиция Уральского федерального университета продолжает работу в Липецкой области по поиску небесных тел, упавших вблизи города Елец.- Сегодня команда обладает пятью образцами. Самый крупный осколок найден вчера. Он весит 550 граммов. Всего экспедиция собрала один килограмм 200 граммов вещества. Поиски продолжатся, скорее всего, еще день или два. Кстати, московские коллеги тоже имеют несколько находок, — рассказал профессор УрФУ, научный руководитель экспедиции Виктор Гроховский.Как сообщает пресс-служба УрФУ, первый образец размером три сантиметра был найден в понедельник, 25 июня. В поисках участвуют сотрудники лаборатории УрФУ Extra terra consortium Григорий Яковлев, Александр Пастухович и Евгения Петрова.Университетские ученые предполагают, что на данной местности выпал метеоритный дождь. Вспышка была зафиксирована в Черноземье в 4:16 по московскому времени. Возможное место падения рассчитывали доценты физико-технологического института УрФУ Николай Кругликов, Михаил Ларионов совместно с коллегами из Helsinki University, используя болидную сеть.Это уже второй случай успешных поисков метеорита благодаря развивающейся болидной сети — установке в городах России и Финляндии видеокамер, фиксирующих падения небесных тел. Первая находка была сделана в 2014 году при анализе траектории падения Кольского болида (метеорит Аннама).УрФУ — участник Проекта 5-100, ключевым результатом которого должно стать появление в России к 2020-му году современных университетов-лидеров с эффективной структурой управления и международной академической репутацией, способных задавать тенденции развития мирового высшего образования.