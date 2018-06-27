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сегодня, 10:38

Липчанин оскорбил приехавших его задерживать полицейских

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#оскорбление #суд
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Липчанин оскорбил приехавших его задерживать полицейских

После слов дебошир пустил в ход кулаки.

Октябрьский районный суд Липецка рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиненного в оскорблении представителей власти и применении к ним насилия.

Суд установил, что преступление было совершено вечером 9 марта. Тогда в Липецке обокрали продуктовый магазин. На место преступления выехали участковый и оперативник. Пьяного вора продуктов сразу же удалось задержать, на его начали оформлять протокол. Но похитителя еды такое развитие ситуации не устроило и он начал оскорблять полицейских. Причем крайне некультурно.

Позже полицейские доставили мужчину в опорный пункт в здании автовокзала, чтобы оформить на него мелкое хулиганство. Но и с таким вариантом пьяный дебошир не согласился и бросился на людей в погонах с кулаками. В результате у полицейских остались синяки и ссадины.

Суд признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил его к двум годам условного срока с аналогичным испытательным. Кроме того, суд обязал липчанина пройти консультацию у врача-нарколога, в случае указанной врачом необходимости - пройти курс лечения.
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#оскорбление #суд
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Комментарии (3)

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Опер

16 минут назад
Отрешиться Сидора
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урод

43 минуты назад
какое ранимое мусорье пошло нынче
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Городу48

сегодня, 10:50
А причём здесь на фотке шапка МЧСовца?
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