Липчанин оскорбил приехавших его задерживать полицейских

После слов дебошир пустил в ход кулаки.

Октябрьский районный суд Липецка рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиненного в оскорблении представителей власти и применении к ним насилия.



Суд установил, что преступление было совершено вечером 9 марта. Тогда в Липецке обокрали продуктовый магазин. На место преступления выехали участковый и оперативник. Пьяного вора продуктов сразу же удалось задержать, на его начали оформлять протокол. Но похитителя еды такое развитие ситуации не устроило и он начал оскорблять полицейских. Причем крайне некультурно.



Позже полицейские доставили мужчину в опорный пункт в здании автовокзала, чтобы оформить на него мелкое хулиганство. Но и с таким вариантом пьяный дебошир не согласился и бросился на людей в погонах с кулаками. В результате у полицейских остались синяки и ссадины.



Суд признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил его к двум годам условного срока с аналогичным испытательным. Кроме того, суд обязал липчанина пройти консультацию у врача-нарколога, в случае указанной врачом необходимости - пройти курс лечения.