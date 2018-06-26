В Липецке со стрельбой похитили человека

Введен план "Перехват".

Сегодня вечером в Липецке на улице Рабочей, 22 (промышленная зона в левобережье) прозвучали выстрелы.



По словам очевидцев, трое мужчин открыли стрельбу и насильно усадили четвертого в белый микроавтобус.



В городе введен план "Перехват".





