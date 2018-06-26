Происшествия
сегодня, 22:35
В Липецке со стрельбой похитили человека
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Введен план "Перехват".
Сегодня вечером в Липецке на улице Рабочей, 22 (промышленная зона в левобережье) прозвучали выстрелы.
По словам очевидцев, трое мужчин открыли стрельбу и насильно усадили четвертого в белый микроавтобус.
В городе введен план "Перехват".
По словам очевидцев, трое мужчин открыли стрельбу и насильно усадили четвертого в белый микроавтобус.
В городе введен план "Перехват".
8 2647
ванга
сто пудов
Система48
Веня
Павел
Кит
Интересно???
ВСЕМ,ВСЕМ,ВСЕМ