Происшествия

сегодня, 22:35

В Липецке со стрельбой похитили человека

8 2647
#похищение
6
В Липецке со стрельбой похитили человека

Введен план "Перехват".

Сегодня вечером в Липецке на улице Рабочей, 22 (промышленная зона в левобережье) прозвучали выстрелы.

По словам очевидцев, трое мужчин открыли стрельбу и насильно усадили четвертого в белый микроавтобус.

В городе введен план "Перехват".


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8 2647
#похищение
6

Комментарии (8)

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ванга

7 минут назад
ТАК РАБОТАЕТ УБОП. ДНЯ ЧЕРЕЗ ДВА ПОХИЩЕННЫЙ ВЫПЛЫВЕТ НА ИВС.
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сто пудов

18 минут назад
опять какого нибудь едераста похитили
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Система48

25 минут назад
Потом в цементе найдут
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Веня

26 минут назад
ВСЕМ,ВСЕМ,ВСЕМ, хватит уже имитировать оргазм, или вы еще и слепы к тому же?
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Павел

28 минут назад
ВСЕМ,ВСЕМ,ВСЕМ, Автозаки уже подготовили. Партии власти ваши потуги не интересны. Лидеров митинга ждёт то-же самое как и жертву в этой новости.
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Кит

33 минуты назад
Долги надо вовремя отдавать.
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Интересно???

41 минуту назад
А что там с похищением 4-летнего ребенка все обошлось видимо ?!!!!!!
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ВСЕМ,ВСЕМ,ВСЕМ

43 минуты назад
ВСЕМ,ВСЕМ,ВСЕМ.... 27 июня в 19.00 час. КПРФ собирает митинг несогласных с повышением пенсионного возраста, МИТИНГ будет проходить возле областного ДК профсоюзов.Кто не согласен с пенсионной так называемой реформой приходите. Липецк, Россия
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