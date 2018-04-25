В Липецке произошло тройное ДТП

Есть пострадавшие

На проспекте Победы, столкнулись ВАЗ-2107, "Мазда" и "Форд".



По предварительным данным "Мазда" выезжала на второстепенную дорогу и ударила в бок проезжавший ВАЗ, которую на "Форд".



В аварии пострадали водитель и пассажир ВАЗа.

