Происшествия
53 минуты назад
В Липецке произошло тройное ДТП
Есть пострадавшие
На проспекте Победы, столкнулись ВАЗ-2107, "Мазда" и "Форд".
По предварительным данным "Мазда" выезжала на второстепенную дорогу и ударила в бок проезжавший ВАЗ, которую на "Форд".
В аварии пострадали водитель и пассажир ВАЗа.
По предварительным данным "Мазда" выезжала на второстепенную дорогу и ударила в бок проезжавший ВАЗ, которую на "Форд".
В аварии пострадали водитель и пассажир ВАЗа.
Е-МОЕ
липчанин
Житель района
ГОРОДУ 48
Animal planet