Происшествия

53 минуты назад

В Липецке произошло тройное ДТП

5 1250
#дтп
1
В Липецке произошло тройное ДТП

Есть пострадавшие

На проспекте Победы, столкнулись ВАЗ-2107, "Мазда" и "Форд". 

По предварительным данным "Мазда" выезжала на второстепенную дорогу и ударила в бок проезжавший ВАЗ, которую на "Форд".

В аварии пострадали водитель и пассажир ВАЗа. 
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#дтп
1

Комментарии (5)

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Е-МОЕ

9 минут назад
липчанин, )))))))))в принципе как всегда!!!!!!!!!!!!!!
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липчанин

14 минут назад
По предварительным данным "Мазда" выезжала на второстепенную дорогу и ударила в бок проезжавший ВАЗ, которую на "Форд". АААААААА да Как вас понять то город 48?
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Житель района

31 минуту назад
На этом повороте всегда бьются.... Ни кто не хочет ни кому уступать. Или 'быки', или правил не знают
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ГОРОДУ 48

42 минуты назад
А ЧТО ТАКОЕ - "КОТОРУЮ НА ФОРД"???
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Animal planet

44 минуты назад
Вы бы сами хоть иногда читали бы,что пишите.
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