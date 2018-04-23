Общество

27 минут назад

В Липецкой области разработают новую программу по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья

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#жкх
В Липецкой области разработают новую программу по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья

Управление ЖКХ Липецкой области приступило к разработке новой программы, которая позволит расселить жителей области из оставшегося аварийного и ветхого жилья в регионе. По предварительным данным, на реализацию данной программы может потребоваться порядка 5,4 млрд рублей.

На сегодняшний день в Липецкой области признаны ветхими и аварийными 280 домов общей площадью 126 тыс. кв. м. Улучшения жилищных условий ожидают 6 897 жителей области. Для них нужно будет построить 3 043 квартиры.

«Сейчас мы разрабатываем эту программу, и в июле представим свои предложения в Минстрой РФ. К концу года программу необходимо утвердить, чтобы в 2019 году начать ее реализацию. Это будет такая масштабная программа, которой ранее еще не было в регионе», - рассказал начальник управления ЖКХ Липецкой области Валентин Кущенко.

Программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, которая реализовывалась в регионе с 2013 по 2017 годы, была выполнена на 100%. За это время новое жилье в Липецкой области получили 4 302 человека. В эту программу вложено 2,76 млрд рублей. 1 млрд рублей выделили из федерального, 1,76 млрд рублей – из областного и местных бюджетов, сообщает пресс-служба Управления ЖКХ Липецкой области.

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#жкх

Комментарии (1)

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женщина со вкусом

4 минуты назад
Красивые старинные окна в доме. Вообще в таких небольших домах, когда они в достойном состоянии поддерживаются, жить в 1000 раз приятнее, чем в человейниках.
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