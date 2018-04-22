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Актрису Нину Дорошину похоронят во вторник на Пятницком кладбище

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#Прощание с Дорошиной
Актрису Нину Дорошину похоронят во вторник на Пятницком кладбище

Народная артистка России Нина Дорошина будет похоронена в Москве на Пятницком кладбище во вторник, 24 апреля.

Прощание с Народной артисткой РСФСР Ниной Дорошиной состоится 24 апреля на Другой сцене "Современника", - сообщили "Интерфаксу" в театре в воскресенье.

"Прощание с Ниной Михайловной Дорошиной состоится 24 апреля на Другой сцене "Современника" (Чистопрудный бульвар, дом 17) с 11:00 по Москве. Отпевание в 14:00 по Москве в Храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище", - сообщили "Интерфаксу" в театре.

Ранее сообщалось, что Дорошина скончалась от остановки сердца на 84-м году жизни в ночь с 20 на 21 апреля.

Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года, окончила Театральное училище имени Бориса Щукина. В 1958 году дебютировала на сцене театра "Современник" в роли одноклассницы героя Олега Табакова в спектакле "В поисках радости" по пьесе Виктора Розова.

В кино актриса известна, прежде всего, по главной роли в картине "Любовь и голуби" Владимира Меньшова.
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#Прощание с Дорошиной

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