Липчан призывают собирать макулатуру

Стартует прием заявок.

С 16 апреля по 16 мая 2018 года управление экологии и природных ресурсов Липецкой области проводит общественную акцию «Бумаге – вторую жизнь!!!».



Данная акция проводится в целях популяризации раздельного сбора отходов и сдачи на переработку макулатуры. В акции могут принять участие предприятия и организации разных форм собственности и образовательные учреждения, а также физические лица, проживающие на территории Липецкой области. Для участия в акции необходимо подать заявку.



Получить более подробную информацию о проведении акции можно по телефону 8 (4742) 28-19-64 в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области.