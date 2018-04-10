Общество
сегодня, 11:36
Липчан призывают собирать макулатуру
Стартует прием заявок.
С 16 апреля по 16 мая 2018 года управление экологии и природных ресурсов Липецкой области проводит общественную акцию «Бумаге – вторую жизнь!!!».
Данная акция проводится в целях популяризации раздельного сбора отходов и сдачи на переработку макулатуры. В акции могут принять участие предприятия и организации разных форм собственности и образовательные учреждения, а также физические лица, проживающие на территории Липецкой области. Для участия в акции необходимо подать заявку.
Получить более подробную информацию о проведении акции можно по телефону 8 (4742) 28-19-64 в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области.
Данная акция проводится в целях популяризации раздельного сбора отходов и сдачи на переработку макулатуры. В акции могут принять участие предприятия и организации разных форм собственности и образовательные учреждения, а также физические лица, проживающие на территории Липецкой области. Для участия в акции необходимо подать заявку.
Получить более подробную информацию о проведении акции можно по телефону 8 (4742) 28-19-64 в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области.
Carlota Zinzow
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