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Липчан призывают собирать макулатуру

8 637
#бумага
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Липчан призывают собирать макулатуру

Стартует прием заявок.

С 16 апреля по 16 мая 2018 года управление экологии и природных ресурсов Липецкой области проводит общественную акцию «Бумаге – вторую жизнь!!!».

Данная акция проводится в целях популяризации раздельного сбора отходов и сдачи на переработку макулатуры. В акции могут принять участие предприятия и организации разных форм собственности и образовательные учреждения, а также физические лица, проживающие на территории Липецкой области. Для участия в акции необходимо подать заявку.

Получить более подробную информацию о проведении акции можно по телефону 8 (4742) 28-19-64 в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области.
8 637
#бумага
1

Комментарии (8)

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Carlota Zinzow

8 секунд назад
Зара6отoк от 20000 ру6лей в дeнь!! Вaм нyжен готoвый, уже настрoенный метoд 3ара6oтка? - Бeз слoжных кyрсов, в кoторых вы не мoжете разо6раться. - Бeз рyтиннoй рaботы. - Бeз oбмaна и чтобы дeньги были дoстойные. Именнo готoвый зара6оток, а не 6еспoлезный курс! Пoдро6ности на http://blagodelo.info (blagodelo.info)
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клоунада маст го он

29 минут назад
Школьников нагонят, бюджетников, с архива натянут бумаги, десять калек сфотографируют и подадут в минприрод как флешмоб с затратами на десять миллионов, пять, типа своих, а пять - типа дайте. И будет у чинуши новый домик в деревне :)
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Ириска с пломбой

34 минуты назад
Спасибо Гидравлическому амперу, мы хоть поржали тут немного, теперь у нас два пути....
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Гидравлический Ампер

41 минуту назад
Посоветуй, батя, что лучше сделать - пойти в армию или жениться? Отец говорит: - Сынок, если женишься, то считай, что пропало. А, если пойдешь в армию, то у тебя два путя будет - либо тебя убьют, либо вернешься живой. Если живой вернешься, то считай, что пропало. А, если убьют, то у тебя два путя будет - похоронят тебя либо под сосенкой, либо под березкой. Если под березкой, то считай, что пропало. А, если под сосенкой, то у тебя два путя будет - пойдешь ты либо на карандаши, либо на бумагу. Если на карандаши, то считай, что пропало. А, если на бумагу, то у тебя два путя будет - либо на писчую, либо на туалетную. Если на писчую, то считай, что пропало. А, если на туалетную, то у тебя два путя будет - попадешь либо в мужской туалет, либо в женский. Если в мужской, то считай, что пропало. А, если в женский, то у тебя два путя будет - будут тобой пользоваться либо спереди, либо сзади. Если сзади, то считай, что пропало. А, если спереди, то считай, что женился...
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сёрфер

51 минуту назад
не помню в какой стране есть мусороперерабатывающий завод который то ли отапливает то ли электричество даёт населению бесплатно) но у нас же каждый хочет нажиться на халяву) нужна мотивация для народа)
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ALEX

51 минуту назад
А прикольный комар!
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Наташа

54 минуты назад
Замахали поберушки. То крышечки, то бумагу. В администрации навалом ненужной писанины вот там и берите.
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Новосельцев Анатолий Ефремович

57 минут назад
За спасибо ? Не отдам ! Бабульки надо платить , а то привыкли на нашем горбу вечно выезжать !
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