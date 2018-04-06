Общество

сегодня, 14:53

В Липецкой области подешевели 11 наименований продуктов

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#торговля
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Наш регион входит в тройку лидеров по ценам.

По данным Росстата, в марте стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, входящих в состав потребительской корзины, в Липецкой области составила 3225,73 рубля. Это на 633,41 рубля или на 21% меньше, чем в среднем по России. По данному показателю Липецкая область входит в тройку лидеров среди 85 субъектов страны.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в марте в нашем регионе снижены цены на 11 наименований социально значимых продуктов. Наиболее существенно подешевели крупа гречневая-ядрица, рыба мороженая, масло сливочное, молоко пастеризованное, мука пшеничная. Повысились цены на овощи и яблоки, а также яйца куриные, что связано с сезонным фактором.

- Однако уровень цен на эти продукты в Липецкой области остается существенно ниже, чем в среднем по субъектам Центрального федерального округа и по России. В отчетном периоде в Липецкой области зафиксированы самые низкие в ЦФО цены на говядину, рыбу мороженую, масло подсолнечное, сахар-песок, муку пшеничную, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, крупу гречневую-ядрица, капусту белокочанную, - отмечают в управлении потребрынка.
544
#торговля
1

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