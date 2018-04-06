Паводковые воды затопили еще одну дорогу

Сегодня днем в результате подъема воды в реке Олым оказался затоплен участок автомобильной дороги у села Заречное Тербунского района. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, вода поднялась на 30 сантиметров над уровнем дорожного полотна.

Жизнеобеспечение населения осуществляется через села Малые Борки Тербунского района, Захаровку, Сапрон (Воловского района).

Напомним, что ранее паводок залил дороги и низководные мосты в Лебедянском, Добровском, Долгоруковском, Измалковском, Елецком и Воловском районах.