Происшествия

27 минут назад

Паводковые воды затопили еще одну дорогу

244
#паводок
Паводковые воды затопили еще одну дорогу

Сегодня днем в результате подъема воды в реке Олым оказался затоплен участок автомобильной дороги у села Заречное Тербунского района. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, вода поднялась на 30 сантиметров над уровнем дорожного полотна.

Жизнеобеспечение населения осуществляется через села Малые Борки Тербунского района, Захаровку, Сапрон (Воловского района).

Напомним, что ранее паводок залил дороги и низководные мосты в Лебедянском, Добровском, Долгоруковском, Измалковском, Елецком и Воловском районах.

244
#паводок

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Уборщице магазина приставили нож к горлу
#угроза убийством #суд #приговор
Уборщице магазина приставили нож к горлу

24 минуты назад

Происшествия
В Липецке будут судить бомжа из Ставропольского края за убийство 68-летней пенсионерки
#убийство
3
В Липецке будут судить бомжа из Ставропольского края за убийство 68-летней пенсионерки

44 минуты назад

Происшествия
Полиция проводит проверку по нападению на зоозащитниц
#проверка #полиция #нападение
21
Полиция проводит проверку по нападению на зоозащитниц

сегодня, 10:50

Происшествия
В Липецке избили трех пенсионерок-зоозащитниц
#нападение #животные #драка
83
В Липецке избили трех пенсионерок-зоозащитниц

сегодня, 10:18

Происшествия
«ВАЗ» опрокинулся на газопровод
#авария #ДТП
3
«ВАЗ» опрокинулся на газопровод

сегодня, 08:48

Происшествия
Иномарка попала под грузовик в Липецке
#ДТП #авария
35
Иномарка попала под грузовик в Липецке

вчера, 20:03

Происшествия