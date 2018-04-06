Культура
46 минут назад
Липчане посвятят встречу памяти Олега Табакова
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«Ностальгия» запланировала мероприятие на 26 апреля.
Липецкий киноклуб «Ностальгия», институт филологии и библиотека ЛГПУ имени П.П.Семёнова-Тян-Шанского посвятят свою встречу памяти актера Олега Табакова. Она запланирована на 26 апреля, сообщают организаторы. Таким образом авторы продолжат проект об ушедших из жизни деятелях отечественного и мирового киноискусства.
- Третья встреча посвящена любимому актёру театра и кино, художественному руководителю и директору МХТ им. А.П.Чехова, основателю и художественному руководителю Московского театра «Табакерка», народному артисту СССР, лауреату Государственных премий СССР и РФ, полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» Олегу Павловичу Табакову, - указывают организаторы.
На счету Олега Табакова участие более чем в 120 фильмах. Не во всех он играл главную роль, но все его роли — заметные и харизматичные. На съемочной площадке судьба сводила Табакова с большим количеством признанных и даже великих актеров. В легендарном сериале о Штирлице «Семнадцать мгновений весны» с Табаковым снимались Вячеслав Тихонов и Леонид Броневой. В «12 стульях» его партнерами стали Андрей Миронов и Анатолий Папанов.
- Третья встреча посвящена любимому актёру театра и кино, художественному руководителю и директору МХТ им. А.П.Чехова, основателю и художественному руководителю Московского театра «Табакерка», народному артисту СССР, лауреату Государственных премий СССР и РФ, полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» Олегу Павловичу Табакову, - указывают организаторы.
На счету Олега Табакова участие более чем в 120 фильмах. Не во всех он играл главную роль, но все его роли — заметные и харизматичные. На съемочной площадке судьба сводила Табакова с большим количеством признанных и даже великих актеров. В легендарном сериале о Штирлице «Семнадцать мгновений весны» с Табаковым снимались Вячеслав Тихонов и Леонид Броневой. В «12 стульях» его партнерами стали Андрей Миронов и Анатолий Папанов.
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