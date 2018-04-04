В России

35 минут назад

При пожаре в детском торговом центре Москвы погиб человек

146
#Пожар в торговом центре #Москва
При пожаре в детском торговом центре Москвы погиб человек

Во время пожара в ТЦ "Персей для детей" погиб сотрудник центра.

Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре "Персей для детей" на востоке Москвы, один человек погиб, - заявил журналистам глава столичного ГУ МЧС Илья Денисов.

"Один человек, сотрудник ТЦ, погиб. Пострадали три сотрудника Федеральной противопожарной службы", — сказал Денисов.

45-летний мужчина скончался в машине скорой помощи.

-Пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи, спасти его не удалось, - сообщили в службе скорой помощи.

По данным МЧС, площадь пожара составила порядка 80 квадратных метров, - передает РИА-Новости.

По данным некоторых СМИ, при тушении возгорания также пострадали шесть пожарных, один из которых получил отравление продуктами горения.

В ходе ликвидации пожара из здания были спасены 20 человек, около 600 человек выведены в безопасную зону.

По предварительным данным пожар возник в машинном отделении лифта из-за короткого замыкания.
146
#Пожар в торговом центре #Москва

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

«Газпром» сообщил о снижении транзита газа через Украину в 10 раз
#Газпром #газ #Миллер
1
«Газпром» сообщил о снижении транзита газа через Украину в 10 раз

сегодня, 15:03

В России
В Москве произошел пожар в детском торговом центре
#Москва #Персей горит #пожар в торговом центре
1
В Москве произошел пожар в детском торговом центре

сегодня, 13:30

В России
Малышева резко ответила на критику за призыв отстреливать собак‍
#Малышева #отстрел собак #критика
2
Малышева резко ответила на критику за призыв отстреливать собак‍

сегодня, 12:23

В России
В Саратове загорелся торговый центр
#Саратов #пожар в торговом центре
1
В Саратове загорелся торговый центр

сегодня, 11:36

В России
Пенсионер в Москве зарезал соседа по палате
Пенсионер в Москве зарезал соседа по палате

вчера, 18:59

В России
В Москве из-за дыма эвакуировали торговый центр «Афимолл Сити»
1
В Москве из-за дыма эвакуировали торговый центр «Афимолл Сити»

вчера, 18:51

В России