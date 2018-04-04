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35 минут назад
При пожаре в детском торговом центре Москвы погиб человек
Во время пожара в ТЦ "Персей для детей" погиб сотрудник центра.
Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре "Персей для детей" на востоке Москвы, один человек погиб, - заявил журналистам глава столичного ГУ МЧС Илья Денисов.
"Один человек, сотрудник ТЦ, погиб. Пострадали три сотрудника Федеральной противопожарной службы", — сказал Денисов.
45-летний мужчина скончался в машине скорой помощи.
-Пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи, спасти его не удалось, - сообщили в службе скорой помощи.
По данным МЧС, площадь пожара составила порядка 80 квадратных метров, - передает РИА-Новости.
По данным некоторых СМИ, при тушении возгорания также пострадали шесть пожарных, один из которых получил отравление продуктами горения.
В ходе ликвидации пожара из здания были спасены 20 человек, около 600 человек выведены в безопасную зону.
По предварительным данным пожар возник в машинном отделении лифта из-за короткого замыкания.
"Один человек, сотрудник ТЦ, погиб. Пострадали три сотрудника Федеральной противопожарной службы", — сказал Денисов.
45-летний мужчина скончался в машине скорой помощи.
-Пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи, спасти его не удалось, - сообщили в службе скорой помощи.
По данным МЧС, площадь пожара составила порядка 80 квадратных метров, - передает РИА-Новости.
По данным некоторых СМИ, при тушении возгорания также пострадали шесть пожарных, один из которых получил отравление продуктами горения.
В ходе ликвидации пожара из здания были спасены 20 человек, около 600 человек выведены в безопасную зону.
По предварительным данным пожар возник в машинном отделении лифта из-за короткого замыкания.