На предпасхальной ярмарке в Липецке - скандал

Производители сахара разругались с чиновниками, не пожелав сбавлять цену на товар.



Павел Киндрук, первый зам управления сельского хозяйства, отметает обвинения. Мол, куриными яйцами на ярмарке торгуют десять продавцов плюс еще один - перепелиными.



- Яйца хватит всем. Если не хватит, оперативно подвезем еще партию с поселка Матырский, - сказал чиновник.



Сегодня улица Ленина впервые стала местом областной ярмарки (власти не рискнули перекрыть ставшую традиционным местом такой торговли улицу Первомайскую, чтобы не создавать пробок перед и без того загруженной автотранспортом новой очереди Петровского моста).Улица Ленина стала торжищем. А главными товарами на нем - яйца и зерно.- Да что вы тут фотографируете! - обратился к корреспонденту GOROD48 какой-то взъерошенный мужчина. - Вы идите снимите яйца по 50 рублей. Вот где сюжет! Да к тому же их еще и мало - продают из двух палаток. За ними даже не очередь, душиловка!И тут - журналистская удача! Вот он, организатор торговли, начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Николай Киреев!- Яйца у нас в управлении сельского хозяйства несутся! У них и спрашивайте о количестве продавцов.На самом деле, крупным яйцом по 50 рублей, действительно, торговали только в двух палатках - напротив Дворца бракосочетаний. А дальше продавались яйца ценой в 40-45 рублей. Мелкие. Но и за теми. что по пятьдесят, была очередь. А за мелкими - вообще как в Мавзолей!- Вон, служивых без очереди отоварили! - зашептали в толпе.Действительно, два полицейских, как в советские времена, подошли к палатке со стороны Верхнего парка, купили по "этажерке" яиц и быстро удалились.Стражей правопорядка, кстати, было очень много.- Так и напишите, что на десять калек было нас сто! Я домой приду, вам лайк поставлю, - говорит, не стесняясь майора, старший лейтенант. - Зачем нас сюда столько нагнали, ума не приложу. Да еще и забор привезли. И мы не знаем, что теперь с ним делать.Разборное ограждение, кстати, так и осталось в кузове грузовика, хотя покупателей на ярмарке людей было отнюдь не "десять калек".Яйца, понятно, липчане гребли сотнями из культовых соображений - к Пасхе. А вот чем были вызван ажиотаж вокруг зерна?- Что, к Третьем Мировой готовитесь? - спросил я у оживленной очереди у одного из самосвалов, груженых пшеницей по 60 рублей за 10-литровое ведро.- А как же! Только зерна нам еще и не хватает. Соль, спички и свечки мы уже купили, - ответила бойкая женщина, которой насыпали вот уже десятый, вроде, мешок.- Весна. Скотину кормит нечем...- У нас куры...- Цены тут божеские, дешевле, чем где-либо еще...Зерно расхватывали как в продразверстку. Ярмарка открылась в 8.00, а в кузове грузовика, который привез 5 тонн кукурузы, к 8.40 оставалось только пятая часть груза. Очередь считает, что в этот раз организаторы ярмарки с зерном просчитались - мало.А вот другой традиционный товар, сахар, в этот раз не нашел своего покупателя. Оказывается, ведомство Николая Киреева поставило производителям цену в 25 рублей за кило, но те хотели торговать по 27. И все. Торговля остановилась.Я стал очевидцем перебранки Инны Бибиковой из киреевского управления с представителями лебедянского сахзавода.- Все! Закрываем торговлю! У нас по 27 рублей за кило сахаром никто торговать не будет! - объявила дама с бейджиком продавцам.Водитель "КамАЗа", чертыхаясь закрывает борт прицепа. Тут же стоит растерянная женщина, готовившаяся купить сразу семь мешков.Рядом стоит крытый фургон из Борино. Они тоже выставили ценник в 27 рублей и теперь не знают, что делать. Впрочем, как только женщины-контролеры уходят, расцветает "черный рынок" - производители сахара, воровато озираясь, продают по мешочку-двум сахар по 27 рублей покупателям, которых такая цена вовсе не смущает.Остальной товар потихоньку расходился по известному рыночному принципу о двух дураках - один продает, другой покупает. Удивление вызывали только некоторые покупатели. Так, одна женщина стояла у картофельной пирамиды, состоящей из 12 мешков. Она говорит, что купила картошки на 6650 рублей. Зачем? Ответа нет: липчанка обиженно поджимает губы и молчит.Ну, и на закуску, немного о сыре. Сыроваров выстроили в каре у Дома-музея художника Виктора Сорокина, а в центре поставили вырезанную из фанеры карту области. Я заметил, что образчиками местного сыроварения были заставлены почти все районы. Но Тербунский оказался пустым.- Ну, что поделаешь, не делают в Тербунах сыр, - разводит руками женщина, охраняющая инсталляцию.- Вы Ломоносова знаете? - мужчина интеллигентного вида вмешивается в разговор.- Ну, конечно.- Михаил Васильевич мог бы в ответ на это тербунское упущение сказать: "Что может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов тербунская земля рождать!". Это я о том, что Тербуны дали нам и мэра, и губернатора. И если Тербуны не дал нам сыра, то это ничего...