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Триумф динамовских бойцов в чемпионате области по каратэ (ФОТО)

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#Всестилевое каратэ #каратэ
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Триумф динамовских бойцов в чемпионате области по каратэ (ФОТО)

Соревнования начались с вручения одному из участников значка и удостоверения мастера спорта России.

Во дворце спорта «Воргол» Елецкого района завершились чемпионат и первенство Липецкой области по всестилевому каратэ. Параллельно состоялся и турнир памяти елецкого каратиста, одного из основателей местного отделения ашихара-каратэ Станислава Сускина.

Соревнования проходили лишь второй раз в истории, но собрали 250 спортсменов из Липецка, Ельца, Елецкого района, Грязей и Лебедяни. Для того чтобы обеспечить такое большое количество участников, организаторам пришлось постелить 4 татами.

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Соревнования начались с торжественного момента: липецкому бойцу Антону Берсеневу вручили удостоверения мастера спорта России. Как пояснил GOROD48 руководитель липецкой областной федерации всестилевого каратэ и главный судья соревнований Владимир Бедоян, это уже третий мастер спорта, подготовленный в регионе за сравнительно короткое время.

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Тон во время соревнований задавали бойцы липецкого «Динамо», в составе которого выступало немало спортсменов, чьей специализацией основной является рукопашный бой. Благо, правила и требования у двух видов единоборств во много схожи.

В итоге именно динамовцы заняли первое место в общекомандном зачете, завоевав 13 «золотых», 5 «серебряных» и 7 «бронзовых» наград. Впрочем, по-другому и быть не могло, ведь липчане привезли на соревнования многих своих «звезд», включая победителем взрослых турниров по различным видам единоборств Максима Бочарникова, Тимура Мусина, Андрея Челбаева, Алихона Умарова.

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Представители «Динамо» Богдан Коровин и Валерия Литвинцева и вовсе все свои бои завершили досрочно.

Приз «За лучшую технику» тоже достался динамовцу Кириллу Михалеву, которого подготовили тренеру Андрей Шишкин и Алан Качмазов.

Список победителей и призеров от «Динамо» выглядит так. Первые места: Кирилл Михалев, Данил Аппаротов, Даниил Суханов, Валерия Литвинцева, Андрей Челбаев, Тимур Мусин, Артем Загуменников, Лилия Семенова, Владимир Панков, Сергей Хомутков, Алексей Кропотов, Вадим Зуев, Максим Бочарников. Вторые места:
Александр Болдырев, Евгений Луценко, Сергей Селиверстов, Дмитрий Скубаев, Марина Хачатурьянц. Третьи места: Роман Бунин, Вадим Бурдейный, Артем Воробьев, Вячеслав Павлов, Виктория Пономарева, Осман Тахран, Алихон Умаров.

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Тренер Алан Качмазов (в центре) с полным комплектом "золотых" данамовских медалей

Подготовили бойцов Игорь Воротынцев, Алан Качмазов, Валерий Коростинский, Андрей Шишкин, Денис Денисов, Сергей Фаустов.

Второе командное место заняла сборная Ельца, третье – спортсмены Грязей.

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Участники просили отметить отличную организацию соревнований о работу оргкомитета во главе с известным елецким тренером и арбитром Арменом Акопяном.

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Победители и призеры соревнований.

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#Всестилевое каратэ #каратэ
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