Триумф динамовских бойцов в чемпионате области по каратэ (ФОТО)

Соревнования начались с вручения одному из участников значка и удостоверения мастера спорта России.

Во дворце спорта «Воргол» Елецкого района завершились чемпионат и первенство Липецкой области по всестилевому каратэ. Параллельно состоялся и турнир памяти елецкого каратиста, одного из основателей местного отделения ашихара-каратэ Станислава Сускина.

Соревнования проходили лишь второй раз в истории, но собрали 250 спортсменов из Липецка, Ельца, Елецкого района, Грязей и Лебедяни. Для того чтобы обеспечить такое большое количество участников, организаторам пришлось постелить 4 татами.







Соревнования начались с торжественного момента: липецкому бойцу Антону Берсеневу вручили удостоверения мастера спорта России. Как пояснил GOROD48 руководитель липецкой областной федерации всестилевого каратэ и главный судья соревнований Владимир Бедоян, это уже третий мастер спорта, подготовленный в регионе за сравнительно короткое время.







Тон во время соревнований задавали бойцы липецкого «Динамо», в составе которого выступало немало спортсменов, чьей специализацией основной является рукопашный бой. Благо, правила и требования у двух видов единоборств во много схожи.

В итоге именно динамовцы заняли первое место в общекомандном зачете, завоевав 13 «золотых», 5 «серебряных» и 7 «бронзовых» наград. Впрочем, по-другому и быть не могло, ведь липчане привезли на соревнования многих своих «звезд», включая победителем взрослых турниров по различным видам единоборств Максима Бочарникова, Тимура Мусина, Андрея Челбаева, Алихона Умарова.







Представители «Динамо» Богдан Коровин и Валерия Литвинцева и вовсе все свои бои завершили досрочно.

Приз «За лучшую технику» тоже достался динамовцу Кириллу Михалеву, которого подготовили тренеру Андрей Шишкин и Алан Качмазов.

Список победителей и призеров от «Динамо» выглядит так. Первые места: Кирилл Михалев, Данил Аппаротов, Даниил Суханов, Валерия Литвинцева, Андрей Челбаев, Тимур Мусин, Артем Загуменников, Лилия Семенова, Владимир Панков, Сергей Хомутков, Алексей Кропотов, Вадим Зуев, Максим Бочарников. Вторые места:

Александр Болдырев, Евгений Луценко, Сергей Селиверстов, Дмитрий Скубаев, Марина Хачатурьянц. Третьи места: Роман Бунин, Вадим Бурдейный, Артем Воробьев, Вячеслав Павлов, Виктория Пономарева, Осман Тахран, Алихон Умаров.



Тренер Алан Качмазов (в центре) с полным комплектом "золотых" данамовских медалей



Подготовили бойцов Игорь Воротынцев, Алан Качмазов, Валерий Коростинский, Андрей Шишкин, Денис Денисов, Сергей Фаустов.

Второе командное место заняла сборная Ельца, третье – спортсмены Грязей.







Участники просили отметить отличную организацию соревнований о работу оргкомитета во главе с известным елецким тренером и арбитром Арменом Акопяном.



Победители и призеры соревнований.

