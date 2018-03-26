Общество
45 минут назад
Липчанка претендует на престижные литературные премии
Женщина работает в техническом университете.
Начальник аспирантуры ЛГТУ Ксения Подольская вошла в число номинантов на соискание Национальных литературных премий "Писатель года, 2017" (Дебют) и «Поэт года, 2017» (Дебют), сообщает ЛГТУ.
Весной 2017 года Ксения Подольская зарегистрировалась на российском литературном портале под псевдонимом Аглая Боровская, где в течение года опубликовала 43 прозаических и поэтических произведения, которые не оставили равнодушными читателей сайта и экспертов премии. На свои публикации автор получила 100 рецензий, а читателями Аглаи стали 4023 человека. По итогам премии 4 авторских рассказа были опубликованы в конкурсном альманахе.
― Публиковать свои произведения на портале меня убедила коллега, проректор по учебно-воспитательной работе Ирина Полякова. Тогда я не ожидала такого замечательного результата и высокой оценки моих работ. Безусловно, для меня как молодого автора, это большое достижение, - поделилась впечатлениями липчанка.
Помимо почетной номинации на престижную премию, учрежденную Союзом писателей России, Ксению Подольскую пригласили выступить в качестве члена жюри конкурса «Помощь молодым поэтам», организованного Международным фондом «Великий Странник — Молодым» в области литературы.
Фото: https://vk.com/lgtu60
Весной 2017 года Ксения Подольская зарегистрировалась на российском литературном портале под псевдонимом Аглая Боровская, где в течение года опубликовала 43 прозаических и поэтических произведения, которые не оставили равнодушными читателей сайта и экспертов премии. На свои публикации автор получила 100 рецензий, а читателями Аглаи стали 4023 человека. По итогам премии 4 авторских рассказа были опубликованы в конкурсном альманахе.
― Публиковать свои произведения на портале меня убедила коллега, проректор по учебно-воспитательной работе Ирина Полякова. Тогда я не ожидала такого замечательного результата и высокой оценки моих работ. Безусловно, для меня как молодого автора, это большое достижение, - поделилась впечатлениями липчанка.
Помимо почетной номинации на престижную премию, учрежденную Союзом писателей России, Ксению Подольскую пригласили выступить в качестве члена жюри конкурса «Помощь молодым поэтам», организованного Международным фондом «Великий Странник — Молодым» в области литературы.
Фото: https://vk.com/lgtu60
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