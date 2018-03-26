«Уютерру» пустят с молотка за 95 млн рублей

Объявлен аукцион.

Арбитражный управляющий по делу о банкротстве ООО «ПланетаСтрой» объявил аукцион на активы предприятия. С молотка хотят пустить торговый знак «Уютерра». За символ просят как минимум 95 508 143 рублей. Это — стартовая сумма аукциона. Прием заявок планируют завершить к концу апреля.



Товарный знак «Уютерра» прошел государственную регистрацию в середине 2008 года. «Бонусом» к известному имени отдают товарные знаки «СГ-центр», «WinterTale» и «Уютология», «Территория Уюта». Все они продаются одним лотом. Претендентам на покупку брендов не надо вносить никаких залогов.



Банкротство ООО «ПланетаСтрой» было запущено летом 2016 года. Сейчас, по данным Арбитражного суда Липецкой области, свои финансовые претензии к сети магазинов заявили 153 юридических лица. Общий размер обязательств «Уютерры» перед кредиторами превысил 3,86 млрд рублей. Арбитражный суд год назад признал компанию и ввел в ее отношении конкурсное производство. Несмотря на это, «Уютерра» сохранила присутствие на липецком рынке. Хотя сеть и была значительно сокращена, вплоть до одного магазина. О его закрытии было объявлено в конце прошлой недели.