«Один из беспилотников застрял в кровле»: мэр Липецка рассказала о последствиях субботней атаки
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Общество
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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: уничтожение беспилотника, праздничные смерти и неожиданные гости
Сегодня, 26 февраля, стали известны подробности уничтожения беспилотника, в праздничные выходные погибли четыре человека, и на территории Липецкой области обнаружили нетипичные для нашего региона виды птиц.
Вечером того же дня липчане еще раз услышали грохот. Губернатор Игорь Артамонов оперативно сообщил, что безопасным дистанционным способом обезврежены части подавленного БПЛА.
А сегодня мэр Евгения Уваркина рассказала подробности. Остатки беспилотника застряли на высоте 18 метров в кровле. Поэтому и было принято решение по обезвреживанию летательного аппарата дистанционным методом.
Губернатор Игорь Артамонов поблагодарил взрывотехников и поручил представить их к региональным наградам.
— Спасибо всем военным за службу и всем, кто принимал участие в ликвидации последствий атаки дронов! — поблагодарила Гостья1.
Длинные выходные омрачились несколькими трагедиями. Рано утром 24 февраля на улице Сергея Казьмина, которая находится в районе Опытной станции, погиб 43-летний мужчина. Он выпал с девятого этажа собственной квартиры.
Примерно в это же время на улице Льняной в Ельце во время пожара в своем доме погибла 69-летняя женщина.
А около 11 часов на остановке общественного транспорта «Коксохим», в Липецке, нашли труп мужчины. В полиции уже установили его личность, липчанину было 53 года, признаков насильственной смерти на его теле не нашли.
Вечером 25 февраля в квартире по улице Коммунаров ельчанин обнаружил труп своей 31-летней жены. По предварительным данным, молодая женщина, которая страдала психическим расстройством, покончила с собой.
Этой зимой орнитологи обнаружили на территории Липецкой области сразу несколько видов птиц, нетипичных для наших широт.
У плотины на реке Воронеж в Липецке заметили полярную чайку Бургомистра.
Фото: Сергей Алексеев
Пара уток-мандаринок появилась на незамерзающем водоеме в селе Хмеленец Задонского района.
Фото: Сергей Алексеев
А на Комсомольском пруду в Липецке осталась зимовать серая утка. Обычно она улетала в теплые края. Но изменения климата и наличие корма (липчане охотно подкармливают птиц) сильно повлияли на ее планы.
Фото: Александр Григоров
— Мандаринку видели года полтора назад в канале у памятника народовольцам. Скорей всего, она была из зоопарка. Вот и серая утка, наверное, оттуда же, — заявил 555.
По прогнозам синоптиков, сегодня ночью в Липецке от -7 до -9, а днем столбики термометров не опустятся ниже -2 градусов. Среднесуточные температуры держатся на 1-3 градуса выше нормы.
И липчанин Александр Штанин просит помощи. Вечером 22 февраля на улице Катукова возле дома № 27а из его кармана выпали 40 000 рублей — восемь пятитысячных купюр. Одну он нашел, две вернул жилец соседнего дома. Остальным, похоже, приделали ноги. Судя по записи видеокамер один из прохожих два раза нагнулся именно в том месте, где выпали деньги.
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