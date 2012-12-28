Липецкая вечЁрка: уничтожение беспилотника, праздничные смерти и неожиданные гости

Сегодня, 26 февраля, стали известны подробности уничтожения беспилотника, в праздничные выходные погибли четыре человека, и на территории Липецкой области обнаружили нетипичные для нашего региона виды птиц.