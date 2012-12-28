Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Один из беспилотников застрял в кровле»: мэр Липецка рассказала о последствиях субботней атаки
Происшествия
На остановке «Коксохим» нашли труп
Происшествия
В Липецке появился бургомистр
Общество
На 11-летнюю девочку напали по дороге из школы на глазах матери
Происшествия
31-летняя ельчанка покончила с собой
Происшествия
Липчанин потерял на улице Катукова 40 000 рублей
Происшествия
Под Липецком сыграли в футбол автомобилем «Хёндай» - двое пострадавших
Происшествия
43-летний липчанин погиб, выпав с девятого этажа
Происшествия
После праздничной вечеринки спасатели освободили двух девушек от наручников
Общество
Сегодня в Липецке: начинаем готовиться к 8 марта, как быстро в городе можно выбиться в начальство
Общество
Читать все
«Основные жалобы горожан — на состояние дворов, ледяную колею, замусоренность контейнерных площадок»
Общество
Деревья пилят — бревна летят: куском ствола разрушило балкон
Общество
В Липецкой области подорожали стройматериалы
Общество
После праздничной вечеринки спасатели освободили двух девушек от наручников
Общество
Статистика: в январе дорожало подсолнечное масло и дешевели яйца
Экономика
В Липецке будут работать 55 мобильных пунктов вакцинации от бешенства
Общество
В Липецкой области без осадков и до +2
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: уничтожение беспилотника, праздничные смерти и неожиданные гости
Общество
В пользу покупателя учебного курса присуждено 52 500 рублей
Общество
На трех десятках улиц Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
827
сегодня, 20:24
1

Липецкая вечЁрка: уничтожение беспилотника, праздничные смерти и неожиданные гости

Сегодня, 26 февраля, стали известны подробности уничтожения беспилотника, в праздничные выходные погибли четыре человека, и на территории Липецкой области обнаружили нетипичные для нашего региона виды птиц.

В выходные липчанам не дали расслабиться. Пока большинство спали, на территорию коксохимического производства НЛМК  упали два беспилотника. Никто не пострадал, а на НЛМК на время проверки и перезапуска системы коксохимического цеха заработали свечи для сжигания избыточного объёма коксового газа. Выглядели это впечатляюще, казалось, что территория цеха в огне. Хотя это была стандартная работа системы контроля технологического процесса.

Вечером того же дня липчане еще раз услышали грохот. Губернатор Игорь Артамонов оперативно сообщил, что безопасным дистанционным способом обезврежены части подавленного БПЛА.

А сегодня мэр Евгения Уваркина рассказала подробности. Остатки беспилотника застряли на высоте 18 метров в кровле. Поэтому и было принято решение по обезвреживанию летательного аппарата дистанционным методом. 

Губернатор Игорь Артамонов поблагодарил взрывотехников и поручил представить их к региональным наградам.

— Спасибо всем военным за службу и всем, кто принимал участие в ликвидации последствий атаки дронов! — поблагодарила Гостья1.

Длинные выходные омрачились несколькими трагедиями. Рано утром 24 февраля на улице Сергея Казьмина, которая находится в районе Опытной станции, погиб 43-летний мужчина. Он выпал с девятого этажа собственной квартиры.

Примерно в это же время на улице Льняной в Ельце во время пожара в своем доме погибла 69-летняя женщина.

А около 11 часов на остановке общественного транспорта «Коксохим», в Липецке, нашли труп мужчины. В полиции уже установили его личность, липчанину было 53 года, признаков насильственной смерти на его теле не нашли.

Вечером 25 февраля в квартире по улице Коммунаров ельчанин обнаружил труп своей 31-летней жены. По предварительным данным, молодая женщина, которая страдала психическим расстройством, покончила с собой.

Этой зимой орнитологи обнаружили на территории Липецкой области сразу несколько видов птиц, нетипичных для наших широт.

У плотины на реке Воронеж в Липецке заметили полярную чайку Бургомистра.



Фото: Сергей Алексеев

Пара уток-мандаринок появилась на незамерзающем водоеме в селе Хмеленец Задонского района.



Фото: Сергей Алексеев 

А на Комсомольском пруду в Липецке осталась зимовать серая утка. Обычно она улетала в теплые края. Но изменения климата и наличие корма (липчане охотно подкармливают птиц) сильно повлияли на ее планы.



Фото: Александр Григоров

— Мандаринку видели года полтора назад в канале у памятника народовольцам. Скорей всего, она была из зоопарка. Вот и серая утка, наверное, оттуда же, — заявил 555.

По прогнозам синоптиков, сегодня ночью в Липецке от -7 до -9, а  днем столбики термометров не опустятся ниже -2 градусов. Среднесуточные температуры держатся на 1-3 градуса выше нормы.

И липчанин Александр Штанин просит помощи. Вечером 22 февраля на улице Катукова возле дома № 27а  из его кармана выпали 40 000 рублей — восемь пятитысячных купюр. Одну он нашел, две вернул жилец соседнего дома. Остальным, похоже, приделали ноги. Судя по записи видеокамер один из прохожих два раза нагнулся именно в том месте, где выпали деньги.
вечЁрка
беспилотник
труп
птицы
0
2
0
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Зимовка на парковке
23 минуты назад
Так у Л-сити, на парковке, тоже селезень сидел, это было 13.02. в 11:36, судя по фото.Тогда очень скользко было.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецк — на 44 месте по строительству квартир
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад
Общество
Зима-2024: в Липецке сначала года резко выросло число дорожных аварий
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru