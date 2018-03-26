Общество
27 минут назад
Липецкая школа попала в «Лигу школьных волонтёрских отрядов»
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Ассоциация волонтерских центров и Российское движение школьников запустили проект «Лига школьных волонтёрских отрядов»
Для участия в проекте выбрано 10 школ страны, в которых планируется пилотное внедрение «модели школьных волонтёрских отрядов», созданную на основе эффективных практик школьного волонтерского движения, сообщили в сообществе "РДШ | Липецкая область".
Школа №25 города Липецка стала одной из 10 образовательных организаций страны, которые в течении весны 2018 года будут выполнять задания и соревноваться в их выполнении с другими школами страны.
5 марта все организации получили задания, школе №25 города Липецка удалось провести: с целью познакомить учащихся с видами добровольчества ребята изготовили и разместили на стендах школы плакаты с направлениями добровольчества; чтобы привлечь учащихся в школьный волонтерский отряд ребята изготовили листовки с информацией об отряде и добрых делах волонтерского движения; провели первый сбор, в рамках которой в ходе выполнения творческих заданий - школьники знакомились с основными подгруппами мотивации участия подростков в волонтёрской деятельности, учились доверять и помогать друг другу; провели флэшмоб «День рождения волонтёрского отряда» и уже успели принять участие в организации праздничного концерта для учащихся и родителей.
Ребята уверены, что участие в таком Всероссийском проекте поможет замотивировать одноклассников на участие в добровольческой деятельности и активную работу школьного волонтёрского отряда.
Фото: vk.com/wall-128763901_3008
Школа №25 города Липецка стала одной из 10 образовательных организаций страны, которые в течении весны 2018 года будут выполнять задания и соревноваться в их выполнении с другими школами страны.
5 марта все организации получили задания, школе №25 города Липецка удалось провести: с целью познакомить учащихся с видами добровольчества ребята изготовили и разместили на стендах школы плакаты с направлениями добровольчества; чтобы привлечь учащихся в школьный волонтерский отряд ребята изготовили листовки с информацией об отряде и добрых делах волонтерского движения; провели первый сбор, в рамках которой в ходе выполнения творческих заданий - школьники знакомились с основными подгруппами мотивации участия подростков в волонтёрской деятельности, учились доверять и помогать друг другу; провели флэшмоб «День рождения волонтёрского отряда» и уже успели принять участие в организации праздничного концерта для учащихся и родителей.
Ребята уверены, что участие в таком Всероссийском проекте поможет замотивировать одноклассников на участие в добровольческой деятельности и активную работу школьного волонтёрского отряда.
Фото: vk.com/wall-128763901_3008
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