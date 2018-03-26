В Липецке выступит рязанский губернаторский симфонический оркестр

Один из ведущих коллективов Рязани посетит Липецк с концертом в рамках программы творческого обмена между филармониями России.

Как сообщают в липецкой областной филармонии, свою историю коллектив ведет с начала ХХ в. Уже во второй половине прошлого столетия оркестр при поддержке выдающихся отечественных дирижеров, народных артистов СССР К.Иванова и Е.Светланова стал одним из ведущих в рязанской области и быстро обретал популярность в соседних регионах. В 1999 г. он получил статус профессионального коллектива и звание «Губернаторский». В 2009 г. Рязанский губернаторский симфонический оркестр возглавил Сергей Оселков, выпускник Новосибирской государственной консерватории им. Н.Глинки, ученик выдающегося дирижера, профессора, народного артиста СССР А.Каца. Благодаря его энергии, творческому вдохновению, высокому уровню дирижерского искусства, мастерскому владению музыкальным материалом, точности художественных решений, виртуозной технике управления оркестром и артистизму исполнительского стиля концертная деятельность оркестра имеет неизменный успех у публики.

Особенно высоко зрительская аудитория оценивает исполнение оркестром симфоний П.Чайковскаого, симфонических произведений Д.Шостаковича, С.Прокофьева, Г.Малера, А.Шнитке, В.А.Моцарта, Л.Бетховена, Ф.Шуберта, И.Брамса.

С оркестром активно сотрудничают ведущие артисты страны Д.Мацуев, Н.Луганский, Д.Маслеев, А.Баева, П.Милюков, А.Бузлов, А.Шилклопер, Е.Заремба, И.Кобзон, Е.Гусева, А.Большова, Д.Спиваковский, В.Гаркалин, П.Любимцев и д.р.

Оркестр неизменно является участником главного фестиваля искусств в Рязани «Кремлевские вечера». На протяжении ряда лет постоянным партнером коллектива при исполнении ораториального жанра является государственная академическая государственная капелла России им. А.Юрлова.

С 2014 г. оркестр сотрудничает с композитором, народным артистом России Э.Артемьевым. В 2016 г. коллектив провел авторский вечер главного кинокомпозитора страны, выдающегося представителя отечественной электронной музыки в концертном зале им.С.Рахманинова Московской государственной филармонии.

Специально для липецкой публики оркестр подготовил программу из произведений Леря Андерсона, Консуэло Веласкес, Сиднея Беше, Френсиса Лея, Гленна Миллера, Нино Ротта, Александра Зацепина и др.

Концерт состоится 17 апреля в ОЦКНТ.