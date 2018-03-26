В Липецке проверят все торгово-развлекательные центры

Вопрос о закрытии на время проверок пока не ставится

Сегодня в Липецке планируется принять решение по комплексным проверкам торгово-развлекательных центров в связи с трагедией в городе Кемерово.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в данный момент ожидается официальное письмо из прокуратуры.



В пресс-службе прокуратуры Липецкой области отметили, что сегодня на утренней планерке прокурора Липецкой области Константина Кожевникова этот вопрос уже поднимался. Однозначно было решено провести дополнительные проверки торговых комплексов. Сроки мероприятий, а также график работ пока не уточняется.



- Пока что вопрос о закрытии торговых центров до момента проверки и во время не ставится, - рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры Липецкой области Татьяна Ткачева.- Мероприятия будут проходить совместно с МЧС.



Напомним, накануне в Кемерово произошел пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». По предварительным данным, в пожаре погибли 53 человека, в том числе 9 детей. 16 человек числятся пропавшими без вести.



Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев





