Общество

51 минуту назад

В Липецке проверят все торгово-развлекательные центры

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#пожар #ТРЦ #Кемерово #проверки #"Зимняя вишня"
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В Липецке проверят все торгово-развлекательные центры

Вопрос о закрытии на время проверок пока не ставится

Сегодня в Липецке планируется принять решение по комплексным проверкам торгово-развлекательных центров в связи с трагедией в городе Кемерово.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в данный момент ожидается официальное письмо из прокуратуры.

В пресс-службе прокуратуры Липецкой области отметили, что сегодня на утренней планерке прокурора Липецкой области Константина Кожевникова этот вопрос уже поднимался. Однозначно было решено провести дополнительные проверки торговых комплексов. Сроки мероприятий, а также график работ пока не уточняется.

- Пока что вопрос о закрытии торговых центров до момента проверки и во время не ставится, - рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры Липецкой области Татьяна Ткачева.- Мероприятия будут проходить  совместно с МЧС.

Напомним, накануне в Кемерово произошел пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». По предварительным данным, в пожаре погибли 53 человека, в том числе 9 детей. 16 человек числятся пропавшими без вести. 

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев


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#пожар #ТРЦ #Кемерово #проверки #"Зимняя вишня"
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Комментарии (15)

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Как гость
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гостья

1 минуту назад
НЕАДЕКВАТ, так для устранения этих недочетов бабла тоже нужно порядок, т.к.одни материалы сколько стоить будут, но эти же директоры тц экономят и быстрее всего будет как обычно.....закроют глазки на все недочеты....пока не будет страха за такие нарушения, как при сталинском режиме, никто ничего делать не будет...
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Инспектор пажарной службы

2 минуты назад
Ждите и готовте.
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она

4 минуты назад
Надо правильно строить, а не свернутые коробки, из каких придется материалов, без окон и дверей, и так по всей России воровство, воровство, а потом за копейки строят из горящего материала. В СССР строили все кинотеатры, дворцы спорта, кафе, рестораны , дворцы культуры и вообще все общественные здания с соблюдением безопасности людей, все отдельные здания из кирпича, с окнами от пола до потолка, и только на 1 этаже, а сейчас лишь бы содрать бабло, а там не рассветай, и в итоге что имеем?о
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ВАЛу

4 минуты назад
Как Вы правы...очень жалко детей...они стали заложниками взрослой жадности ...посадят стрелочников...а толку?
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Димон

14 минут назад
Снова при проверках одни отдадут деньги другим и все закончится. Ничего не изменится....
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вап

19 минут назад
Да вот прям щас инициативную группу Липчан сразу закинуть на проверку аналогичных мест досуга и посмотреть как там дела, уверен у 90% будет ситуация аналогичная. Не ИГИЛ злой, не ОбамА губит наших детей, а наше беззаконие и сребролюбие, бессовестность людей и нелюбовь к ближнему своему. Если бы хоть один баклан из тех, кто должен делать свою работу хорошо призадумался бы. Ведь я уверен что в этом центре были и пожарные и люди всех-всех слоев населения, люди разных профессий и должностей и неужели ни у кого не щелкнуло где то в черепушке, что в случае чего все ли отработает нормально? Откроются ли двери, быстро прибудут пожарные, адекватен ли персонал. Эх люди, глупые жадные людишки.
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Гость

21 минуту назад
Уже руки потирают в предвкушении предстоящей наживы. Только повод дай для поборов нашим чинушам. Обдерут предпринимателей по полной и все останется на своих местах.
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Александр

26 минут назад
Скажите, пожалуйста, а кто-нибудь видел в ТЦ "Европа" эвакуационные выходы (лестницы)?
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Взятка решает все

28 минут назад
Ничего не решат никакие проверки,это лишь показуха.Пока не сменится власть в Кремле-с каждым днём будет все хуже и хуже.Не пожар,так взрыв газа,ДТП,обвал чего-нибудь,отравления,падения самолётов...Где тонко,там и рвётся.Тонко во всей России.
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Иван

33 минуты назад
Чтобы не кошмарить бизнес запрещали проверки. Петух клюнул-спохватились. А не пора ли тех кто принимает глупые решения отправлять за решетку, чтобы не было диких ЧП.
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