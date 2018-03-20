В Ельце открылся центр поддержки замещающих семей

Сегодня в городе Ельце прошло торжественное открытие Центра поддержки замещающим семьям. Инициатором создания Центра выступила Елецкая городская общественная организация по созданию условий для развития и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Ассоциация приемных родителей» при поддержке администрации города.

Как сообщает опека48.рф, «Ассоциация приемных родителей» – некоммерческая организация, зарегистрированная в феврале 2017 года. Руководитель – приемный родитель и многодетная мама Ирина Ушакова.

Семья Сергея и Ирины Ушаковых – абсолютный победитель Всероссийского конкурса художественного творчества «Ассамблея замещающих семей» в 2015 году. На сегодняшний день семья воспитывает 14 детей, в том числе восемь приемных.

В прошлом году Ассоциация уже провела ряд значимых мероприятий с замещающими семьями и детьми-сиротами, находящимися в государственных организациях, направленных на формирование у детей здорового образа жизни, ответственного родительства, сплочение семей. Это дружеские семейные спортивные соревнования, конкурсы и флешмобы, посвященные Дню защиты детей, поездка в цирк, туристический поход на Воргольские скалы и кулинарный марафон.

Налажено сотрудничество Ассоциации с областными организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Центром развития семейных форм устройства, социализации детей, оставшихся без попечения родителей, и профилактики социального сиротства «СемьЯ».

В конце 2017 года постановлением администрации городского округа Елец «Ассоциации приемных родителей» передано в безвозмездное пользование на 10 лет помещение площадью 130 квадратных метров для размещения городского центра поддержки замещающим семьям.

Силами детей и замещающих родителей был сделан качественный ремонт помещения. Внесли свою лепту и неравнодушные предприниматели города. Ими были предоставлены стройматериалы, двери, обои, краска и т.п.

В планах Ассоциации – участие в конкурсах, проводимых различными благотворительными организациями и государственными органами для привлечения дополнительного финансирования в сферу поддержки замещающих семей.

Фото: опека48.рф