сегодня, 11:01
В Липецкой области бывшая сотрудница банка обвиняется в краже денег со счетов клиентов
Усманским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств со счетов клиентов банка предъявлено обвинение его бывшей сотруднице. Действия 26-летней финансового консультанта следствием квалифицированы в соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца).
Заявление одного из потерпевших, обнаружившего списание денег с банковского счета, стало поводом для проверки службой собственной безопасности банка и возбуждения уголовного дела следственными органами.
На стадии предварительного следствия вину в совершении преступления обвиняемая не признала и выдвинула версию о непричастности к совершению преступлений. Однако ее доводы следствие расценило, как попытку избежать ответственности, и опровергло собранными доказательствами. С обвиняемой взято обязательство о явке. В настоящее расследование уголовного дела на завершающей стадии.
За незаконное использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, совершенные из корыстной заинтересованности предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.