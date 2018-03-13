Липчане стали призерами чемпионата «Профессионалы будущего» по методике JuniorSkills

В Москве на ВДНХ состоялся IV Национальный Чемпионат «Профессионалы будущего» по методике JuniorSkills. В нем приняли участие 450 юниоров в возрасте от 10 до 17 лет из 30 регионов Российской Федерации.

Как сообшили в управлении образования и науки Липецкой области, наш регион на Чемпионате представляли ребята, показавшие высокий результат на региональном чемпионате JuniorSkills по компетенциям: «Графический дизайн 14+», «Мобильная робототехника 10+», «Электроника 14+».



По результатам участия в Национальном Чемпионате команда Липецкой области в составе Иванова Михаила и Шмелева Романа, учащихся Центра дополнительного образования Липецкой области, стала бронзовым призером в компетенции «Мобильная робототехника 10+».



В течение трех дней ребята выполняли конкурсное задание «Робот-ликвидатор». Они автоматизировали процесс сбора «зараженных» предметов на месте условной техногенной аварии путем создания автономного робота, способного обнаружить предмет в «зоне заражения», определить степень его «заражения» и переместить в соответствующий «контейнер» в «зоне сбора».



Программа Чемпионата была очень насыщенной и непростой, но наши ребята проявили целеустремленность и волю к победе, работали слаженно и точно, показали себя настоящими профессионалами в «Мобильной робототехнике».



На торжественном закрытии Михаилу и Роману были вручены бронзовые медали и дипломы. Их педагог Маргарита Цыганова награждена дипломом за подготовку команды на высоком профессиональном уровне.