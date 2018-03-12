Явка на выборы в Липецкой области ожидается на уровне 63%

За месяц количество желающих проголосовать в Липецкой области выросло на 7%

Консалтинговая компания «Давыдов.Индекс» провело опрос 150 экспертов в 50 регионах России, и составило таблицу явки на президентских выборах 18 марта.



"Полученный процент фиксировался и конвертировался в число избирателей, готовых прийти на выборы, в соответствии с актуальной численностью избирателей в каждом субъекте РФ.В дальнейшем количество избирателей по всем регионам суммировалось. Полученная таким образом цифра делилась на общее число избирателей, зафиксированных в актуальном своде ЦИК, и умножалась на 100 процентов...", говорится в исследовании.



Таким образом, прогноз явки на выборы в марте по стране составил 64%. Месяцем ранее был прогноз - 60%.



В Липецкой области прогнозируется явка избирателей 18 марта - 63%. Февральский "замер" в Липецкой области показывал 56%.

