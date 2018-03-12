Общество

сегодня, 10:10

Явка на выборы в Липецкой области ожидается на уровне 63%

12 500
#выборы #явка #
Явка на выборы в Липецкой области ожидается на уровне 63%

За месяц количество желающих проголосовать в Липецкой области выросло на 7%

Консалтинговая компания «Давыдов.Индекс» провело опрос 150 экспертов в 50 регионах России, и составило таблицу явки на президентских выборах 18 марта. 

"Полученный процент фиксировался и конвертировался в число избирателей, готовых прийти на выборы, в соответствии с актуальной численностью избирателей в каждом субъекте РФ.В дальнейшем количество избирателей по всем регионам суммировалось. Полученная таким образом цифра делилась на общее число избирателей, зафиксированных в актуальном своде ЦИК, и умножалась на 100 процентов...", говорится в исследовании.

Таким образом, прогноз явки на выборы в марте по стране составил 64%. Месяцем ранее был прогноз - 60%.

В Липецкой области прогнозируется явка избирателей 18 марта - 63%. Февральский "замер" в Липецкой области показывал 56%.
12 500
#выборы #явка #

Комментарии (12)

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У вас раздвоение личности?

6 минут назад
Гость, Королева назначил Путин,если вы против Королева,значит против Путина? Уймитесь,лучше вообще не ходите.
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Крестьянин

19 минут назад
Рабочие люди за Грудинина!!
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Вово

42 минуты назад
Не участвуйте, непойду
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Липчанин

44 минуты назад
Против путина однозначно....
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Гость

57 минут назад
А, пойду на выборы и буду голосовать не против нашего президента, а против Коралева, вить если по итогам выборов ВВП наберёт у нас в регионе меньше голосов, чем прогнозировалось то есть вероятность, что Коралева отправят в отставку....
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Неавтофанат

сегодня, 10:38
Советую консалтингу научиться думать по-русски!
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Не участвуйте

сегодня, 10:33
в этом лохотроне!
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Запутинцам.

сегодня, 10:32
Те ,кто за Путина,могут не ходить на голосование.Просто кивните перед телевизором,и все.
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уже

сегодня, 10:30
составлены списки пенсионеров и студентов которые будут ездить по городам и голосовать за воров
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Гость

сегодня, 10:30
А вот если меньше 50 %, то многие чиновники уйдут на пенсию
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