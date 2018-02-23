Общество

вчера, 23:51

«Дыхание весны» можно будет почувствовать на выставке

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#выставка

В Лебедяни готовятся сразу три новые выставки - живописи, вышивки и кукол.

Как сообщает Lebedyan.com, 1 марта в Доме ремёсел Лебедяни откроются сращу две новые выставки. Это выставка живописи «Дыхание весны» из собрания художника Георгия Уколова. Выставка приурочена к 80-летию художника. В экспозицию вошли пейзажи средне-русской полосы, объединённые весенней тематикой. Всего представлено 30 картин.

В тот же день состоится открытие персональной выставки Светланы Пупыниной «Вышивка вчера и сегодня». Экспозиция объединяет более 50 выставочных работ, выполненых в техниках художественная гладь, ришелье, вышивка по выдергу, белая гладь, тамбур и др. На выставке представлены полотенца, салфетки, скатерти, блузки и платья с ручной вышивкой. Украшением собрания являются иконы, вышитые золотыми нитями и бисером. Особую атмосферу создаёт художественный текстиль, представленный изделиями из «бабушкиного сундука». В рамках открытия выставки мастерица проведёт мастер-класс «Вышивка ришелье».

С 19 по 30 марта в Доме ремёсел будет работать выставка «Кукол дружный хоровод», приуроченная к Международному Дню кукольника (21 марта). Вниманию посетителей будут представлены традиционные народные обереговые, обрядовые куклы. В рамках выставки зрителей ждёт познавательный экскурс об истории кукол, декорации, костюмы и предметы быта, которые использовали наши предки для проведения обрядов.
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#выставка

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