Общество

вчера, 15:28

Пропавшая липчанка найдена

6096
#пропавшие без вести
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Пропавшая липчанка найдена

Женщину искали семь дней.

Пропавшая в Липецке 14 февраля 40-летняя женщина найдена живой.

Об этом сообщает организация "Пропавших детей". Липчанку заметил на улице наряд полиции.

Напомним, что женщина ушла из дома в районе Октябрьского рынка и не давала о себе знать.

6096
#пропавшие без вести
1

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