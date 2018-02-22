Пропавшая липчанка найдена

Женщину искали семь дней.

Пропавшая в Липецке 14 февраля 40-летняя женщина найдена живой.



Об этом сообщает организация "Пропавших детей". Липчанку заметил на улице наряд полиции.



Напомним, что женщина ушла из дома в районе Октябрьского рынка и не давала о себе знать.



