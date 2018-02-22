Общество
вчера, 15:28
Пропавшая липчанка найдена
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Женщину искали семь дней.
Пропавшая в Липецке 14 февраля 40-летняя женщина найдена живой.
Об этом сообщает организация "Пропавших детей". Липчанку заметил на улице наряд полиции.
Напомним, что женщина ушла из дома в районе Октябрьского рынка и не давала о себе знать.
Об этом сообщает организация "Пропавших детей". Липчанку заметил на улице наряд полиции.
Напомним, что женщина ушла из дома в районе Октябрьского рынка и не давала о себе знать.
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