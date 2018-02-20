Культура

вчера, 17:25

В Липецкой области возродили игру «Любовь с первого взгляда»

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#игра #шоу
В Липецкой области возродили игру «Любовь с первого взгляда»

Парней и девушек учили взаимоотношениям в Данковском районе

Нечто похожее на популярную в середине 90-х телеигру провели в Данковском Дворце культуры

Игра для подростков «Любовь с первого взгляда» прошла в сиреневом зале ДК. Действо дало возможность в игровой форме пообщаться юношам с девушками. У них появилась возможность почувствовать себя в роли влюбленных. Они смогли понять, что немалую роль в том, как складываются отношения юношей с девушками, играют кругозор и широта интересов молодых людей, помогло открыто высказать свои мысли о взаимоотношениях и мнениях юношей и девушек, о любви, сообщили в администрации Данковского района.

В игровой форме ведущим мероприятия  удалось довести до сознания подростков, что для прочности отношений необходимо разбираться в особенностях психологии, учитывать интересы каждой из сторон. По окончании игровой программы для зрителей прошло выступление двух молодёжных ВИА «Интерфейс» и «ЭН».

Фото: admdankov.ru

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#игра #шоу

Комментарии (10)

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Х

сегодня, 00:15
И кто-то в это ШОУ ещё верит? В ЛЮБОВЬ не шутят.
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Прикольно,

вчера, 22:57
Надо молодежь как-то развлекать, работать ведь, никто не хочет.
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РУСБОР

вчера, 22:34
В.... дворце .....КУЛЬТУРЫ "возрождают".....Маразм и мрак плотно накрыл рф....
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срамота

вчера, 22:31
у Евросинья точно глисты))))....это не мудрено на сеновале с каждым как в первый раз) А на фото ведущие Бузова и Бородина - как округлели)))я так и знал что что ТВ все искажает.... когда к ним Май Абрикосов приедет? или как его там Март Курагин?)))
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Епт

вчера, 21:46
Игра для подростков «Любовь с первого взгляда»????? Идиоты! Во-первых, потому что "ИГРА", во-вторых, потому что "ИГРА для ПОДРОСТКОВ"! Права была Раневская; "У одних людей в голове ГОСПОДЬ, у других - ДЬЯВОЛ, а у третьих - ГЛИСТЫ"!
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Евросинья

вчера, 21:31
Этому - дала, чернявому-дала, а вот кудрявому еще нет. Я полюбила тебя, кудрявый с первого взгляда чистой любовью!
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гостья

вчера, 19:33
на фото сидят подростки и прикалываются...может еще чё возродим
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мастера пикапа

вчера, 17:44
"Селянка, хочешь большой и чистой любви? тогда приходи как стемнеет на сеновал"(с)
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Организатор конкурса

вчера, 17:40
Главный приз - бесплатный перепихон на стоге сена.
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Марина

вчера, 17:29
Да уж давайте сразу "Дом-2 по-данковски!"
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