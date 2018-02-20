В Липецкой области возродили игру «Любовь с первого взгляда»

Парней и девушек учили взаимоотношениям в Данковском районе

Нечто похожее на популярную в середине 90-х телеигру провели в Данковском Дворце культурыИгра для подростков «Любовь с первого взгляда» прошла в сиреневом зале ДК. Действо дало возможность в игровой форме пообщаться юношам с девушками. У них появилась возможность почувствовать себя в роли влюбленных. Они смогли понять, что немалую роль в том, как складываются отношения юношей с девушками, играют кругозор и широта интересов молодых людей, помогло открыто высказать свои мысли о взаимоотношениях и мнениях юношей и девушек, о любви, сообщили в администрации Данковского района.

В игровой форме ведущим мероприятия удалось довести до сознания подростков, что для прочности отношений необходимо разбираться в особенностях психологии, учитывать интересы каждой из сторон. По окончании игровой программы для зрителей прошло выступление двух молодёжных ВИА «Интерфейс» и «ЭН».

Фото: admdankov.ru