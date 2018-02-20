вчера, 17:25
В Липецкой области возродили игру «Любовь с первого взгляда»
Парней и девушек учили взаимоотношениям в Данковском районе
Игра для подростков «Любовь с первого взгляда» прошла в сиреневом зале ДК. Действо дало возможность в игровой форме пообщаться юношам с девушками. У них появилась возможность почувствовать себя в роли влюбленных. Они смогли понять, что немалую роль в том, как складываются отношения юношей с девушками, играют кругозор и широта интересов молодых людей, помогло открыто высказать свои мысли о взаимоотношениях и мнениях юношей и девушек, о любви, сообщили в администрации Данковского района.
В игровой форме ведущим мероприятия удалось довести до сознания подростков, что для прочности отношений необходимо разбираться в особенностях психологии, учитывать интересы каждой из сторон. По окончании игровой программы для зрителей прошло выступление двух молодёжных ВИА «Интерфейс» и «ЭН».
Фото: admdankov.ru
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