Происшествия

вчера, 17:17

При столкновении автобуса и легковушки пострадал 5-летний ребенок

19 3453
#дтп
3
При столкновении автобуса и легковушки пострадал 5-летний ребенок

От удара упали пассажиры в салоне автобуса

На улице Советская произошло столкновение автобуса маршрута №315 и автомобиля "Ниссан".

Легковушка выскочила на проезжую часть из проезда между зданиями ФСБ и магазина. Произошло столкновение. Пассажиры автобуса попадали. В результате пострадали двое пассажиров - женщина и 5-летний ребенок.

Ребенок госпитализирован в детскую больницу. 
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19 3453
#дтп
3

Комментарии (19)

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12345

вчера, 23:49
все авторы ниже. дичь города. кто пострадал-здоровья!
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YobaName Sina-sichina

вчера, 23:45
Земля моей заднице бетоном
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YobaName Sina-sichina

вчера, 23:11
Земля им пухом
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Allah Limando

вчера, 23:10
Слава богу мозг мой пострадал при рождении
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Allah Limando

вчера, 23:07
Слава богу машины не пострадали
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...

вчера, 23:01
вечно случаются проблемы с инотазогавнопромом и их дырявыми наездниками
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снова

вчера, 22:20
колхозники на своих зассатых инотазах
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???

вчера, 21:04
Это что за магазин на фото? Кей жив? Надо посетить этот магазин!
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Химик

вчера, 20:51
Здоровья пострадавшим
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Лирик

вчера, 20:21
водитель со стажем......, ты в ФСБ обратись, тебя поддержат)))
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