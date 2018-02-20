При столкновении автобуса и легковушки пострадал 5-летний ребенок

От удара упали пассажиры в салоне автобуса

На улице Советская произошло столкновение автобуса маршрута №315 и автомобиля "Ниссан".



Легковушка выскочила на проезжую часть из проезда между зданиями ФСБ и магазина. Произошло столкновение. Пассажиры автобуса попадали. В результате пострадали двое пассажиров - женщина и 5-летний ребенок.



Ребенок госпитализирован в детскую больницу.

