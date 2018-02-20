Происшествия
вчера, 17:17
При столкновении автобуса и легковушки пострадал 5-летний ребенок
От удара упали пассажиры в салоне автобуса
На улице Советская произошло столкновение автобуса маршрута №315 и автомобиля "Ниссан".
Легковушка выскочила на проезжую часть из проезда между зданиями ФСБ и магазина. Произошло столкновение. Пассажиры автобуса попадали. В результате пострадали двое пассажиров - женщина и 5-летний ребенок.
Ребенок госпитализирован в детскую больницу.
Легковушка выскочила на проезжую часть из проезда между зданиями ФСБ и магазина. Произошло столкновение. Пассажиры автобуса попадали. В результате пострадали двое пассажиров - женщина и 5-летний ребенок.
Ребенок госпитализирован в детскую больницу.
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YobaName Sina-sichina
YobaName Sina-sichina
Allah Limando
Allah Limando
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