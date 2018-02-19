В праздновании Масленицы в Липецке приняли участие десантники

В праздничных мероприятиях участвовали десятки тысяч горожан

С горячим чаем и блинами, ароматным шашлыком и полевой кашей, а ещё с танцами, песнями, конкурсами – липчане широко отмечают последний день Масленичной недели. Народные гуляния проходят в 20 точках во всех районах города – в парках, возле Дворцов культуры и спорткомплексов, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

На нескольких основных площадках – в районе Тракторостроителей, Парке Победы и у спорткомплекса «Звёздный» – побывали заместитель главы Липецка Евгений Павлов, председатель департамента по физической культуре и спорту Олег Токарев, а также руководитель департамента культуры и туризма Сергей Малько.

Пожалуй, самая необычная праздничная программа ждала липчан и гостей областного центра на площади перед Городским ДК. Здесь состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию со дня основания Рязанского высшего Воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознамённого командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, – продемонстрировать мастерство, на которое способны только настоящие десантники, прибыли военнослужащие седьмой гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии. (Как сообщал GOROD48, сегодня в наш город прибыл лыжный пробег из Новороссийска) С приветственным словом к братьям по оружию обратился начальник Липецкого авиацентра Юрий Сушков. Заместитель командира дивизии, в свою очередь, отметил, что Липецк – очень гостеприимный город. И началось – под восторженные крики толпы, а у Дворца культуры собралось около трёх тысяч человек, ребята показали отточенные элементы рукопашного боя и акробатические номера. Завершилось выступление исполнением патриотических песен. После всех желающих пригласили на праздничный концерт.

Куда более тихий, но от этого не менее душевный праздник прошёл неподалёку – у пруда в районе 3-го участка ЛТЗ. Его собственными силами организовали местные жители. Пообщаться, отведать блинов, угоститься пловом и шашлыком, поучаствовать в традиционных русских забавах и, конечно, сжечь чучело зимы собралось более двухсот человек.

Одним из самых популярных мест отдыха, традиционно, стал Парк Победы. Его посетили порядка 15 тысяч гуляющих. Для них работали аттракционы и выступали творческие коллективы. Желающие могли принять участие в состязаниях на силу и ловкость, в том числе попытаться покорить призовой столб, отведать традиционных угощений и даже попариться в русской баньке.

Физкульт-пока зиме дружно сказали несколько сотен горожан, собравшихся перед «Звёздным». Здесь работали тренажёрная площадка, зоны для игры в волейбол и баскетбол, ярмарка и полевая кухня. За представлением на сцене, посвящённым проводам самого холодного времени года, увлечённо наблюдали гости всех возрастов.

Праздничные мероприятия подготовили департамент культуры и туризма, его подведомственные учреждения, департаменты физкультуры и спорта, образования, а также профильные подразделения администрации Липецка.