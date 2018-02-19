Общество

вчера, 16:33

В праздновании Масленицы в Липецке приняли участие десантники

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#масленица
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В праздновании Масленицы в Липецке приняли участие десантники

В праздничных мероприятиях участвовали десятки тысяч горожан

С горячим чаем и блинами, ароматным шашлыком и полевой кашей, а ещё с танцами, песнями, конкурсами – липчане широко отмечают последний день Масленичной недели. Народные гуляния проходят в 20 точках во всех районах города – в парках, возле Дворцов культуры и спорткомплексов, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

На нескольких основных площадках – в районе Тракторостроителей, Парке Победы и у спорткомплекса «Звёздный» – побывали заместитель главы Липецка Евгений Павлов, председатель департамента по физической культуре и спорту Олег Токарев, а также руководитель департамента культуры и туризма Сергей Малько.

Пожалуй, самая необычная праздничная программа ждала липчан и гостей областного центра на площади перед Городским ДК. Здесь состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию со дня основания Рязанского высшего Воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознамённого командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, – продемонстрировать мастерство, на которое способны только настоящие десантники, прибыли военнослужащие седьмой гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии. (Как сообщал GOROD48, сегодня в наш город прибыл лыжный пробег из Новороссийска) С приветственным словом к братьям по оружию обратился начальник Липецкого авиацентра Юрий Сушков. Заместитель командира дивизии, в свою очередь, отметил, что Липецк – очень гостеприимный город. И началось – под восторженные крики толпы, а у Дворца культуры собралось около трёх тысяч человек, ребята показали отточенные элементы рукопашного боя и акробатические номера. Завершилось выступление исполнением патриотических песен. После всех желающих пригласили на праздничный концерт.

Куда более тихий, но от этого не менее душевный праздник прошёл неподалёку – у пруда в районе 3-го участка ЛТЗ. Его собственными силами организовали местные жители. Пообщаться, отведать блинов, угоститься пловом и шашлыком, поучаствовать в традиционных русских забавах и, конечно, сжечь чучело зимы собралось более двухсот человек.

Одним из самых популярных мест отдыха, традиционно, стал Парк Победы. Его посетили порядка 15 тысяч гуляющих. Для них работали аттракционы и выступали творческие коллективы. Желающие могли принять участие в состязаниях на силу и ловкость, в том числе попытаться покорить призовой столб, отведать традиционных угощений и даже попариться в русской баньке.

Физкульт-пока зиме дружно сказали несколько сотен горожан, собравшихся перед «Звёздным». Здесь работали тренажёрная площадка, зоны для игры в волейбол и баскетбол, ярмарка и полевая кухня. За представлением на сцене, посвящённым проводам самого холодного времени года, увлечённо наблюдали гости всех возрастов.

Праздничные мероприятия подготовили департамент культуры и туризма, его подведомственные учреждения, департаменты физкультуры и спорта, образования, а также профильные подразделения администрации Липецка.

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#масленица
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Комментарии (30)

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Маразм

8 минут назад
Крепчает граждане
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Ashley Mcgee

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За ВДВ

сегодня, 01:27
нормальный ход ! Надо и на Новый Год вместо Деда Мороза петь "Батяня-Комбат" и ломать башкой кирпичи на стройке, бить членом бутылки .
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РВВКУ

сегодня, 00:17
"КОБРА", Мы не против ВДВ, но зачем Трёхчасовое выступление ВДВ на Масленицу? Не было сожжения чучела, не было столба с подарками, но три часа плясали вдвшники под Катюшу. Это нормально?
ответить

"КОБРА"

сегодня, 00:00
комментаторы , свои глупые высказывания держите при себе- умнее будете казаться...Были сегодня на этом праздничном концерте и смотрели показательные выступления военнослужащих ВДВ горной дивизии. Молодцы мужики! Пока в России есть такие военнослужащие-можно спать спокойно .Концерт посвящен 100 летию РВВКУ .
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)))

вчера, 23:45
День ВДВ от 95 квартала. Сначала их версия, потом - моя. ))
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Взрыв мозга

вчера, 23:45
А ВДВшники и не знают наверное,что масленица не их праздник? Перестаньте уже бить бутылки о голову.
ответить

Из толпы А заказ на инквизицию принимаете?

вчера, 23:43
вдвшник,
ответить

Из толпы

вчера, 23:40
вдвшник,
ответить

Странный феномен

вчера, 23:09
Странный феномен, однако. Все мужики, отслужившие в армии, живут нормальной жизнью и крайне редко вспоминают этот отрезок своей жизни. И чем старше мужчина, тем реже от него можно услышать об армии. И только бывших десантников "плющит не по децки" всю оставшуюся жизнь. При этом офицеры-десантники, отдавшие службе по 25 и более лет, ведут себя спокойно и ничем не отличаются в быту от других офицеров. А вот срочники дурдомят так, будто они не в армии служили, а лечились в психушке, но не долечились. Пьянство, купание в фонтанах и разбивание стеклотары об головы яркое тому подтверждение.
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