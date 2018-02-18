Происшествия

вчера, 19:17

Под Липецком 48-летний мужчина убил жену и отрезал дочери голову

78 16213
#убийство
16
Под Липецком 48-летний мужчина убил жену и отрезал дочери голову

Несколько лет назад он лечился в психиатрической клинике.

Жутка история произошла сегодня ночью в селе Черемушки Липецкого района. 48 летний мужчина убил спящих жену и дочь, а затем положил отрезанную голову дочери на ее кровать. Убитым было 47 и 15 лет.

По данным GOROD48, убитых нашли соседи семьи. Утром они заметили мужчину в крайне плохом состоянии и решили оказать помощь, когда они вошли в дом, то увидели окровавленные трупы. Мужчина в это время бился в припадке. Его доставили в больницу в состоянии комы.

Известно, что несколько лет назад мужчина проходил лечение в психоневрологическом диспансере.
78 16213
#убийство
16

Комментарии (78)

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Люда

сегодня, 01:03
Криминальная столица Черноземь
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Алла

сегодня, 01:00
Наблюдатель, ну а если бы не отличница-то можно было бы ей голову отрезать?
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