Под Липецком 48-летний мужчина убил жену и отрезал дочери голову

Несколько лет назад он лечился в психиатрической клинике.

Жутка история произошла сегодня ночью в селе Черемушки Липецкого района. 48 летний мужчина убил спящих жену и дочь, а затем положил отрезанную голову дочери на ее кровать. Убитым было 47 и 15 лет.



По данным GOROD48, убитых нашли соседи семьи. Утром они заметили мужчину в крайне плохом состоянии и решили оказать помощь, когда они вошли в дом, то увидели окровавленные трупы. Мужчина в это время бился в припадке. Его доставили в больницу в состоянии комы.



Известно, что несколько лет назад мужчина проходил лечение в психоневрологическом диспансере.

