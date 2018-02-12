Общество

21 минуту назад

Липецких чиновников будут учить на успешном опыте их коллег из Ленинградской области

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#тендер #обучение
Липецких чиновников будут учить на успешном опыте их коллег из Ленинградской области

Государственных служащих ждут обучающие курсы.

Управление делами администрации Липецкой области объявило тендер на предоставление образовательных услуг. На повышение квалификации государственных служащих планируют потратить до 203 400 рублей.

Образовательные курсы для чиновников посвятят следующим темам « Контроль и надзор в сфере строительства» (ее изучат два человека), «Новый порядок осуществления контрольно-надзорной деятельности в свете 2017-2018 годов» (один человек), «Руководитель в системе государственного и муниципального управления» (один человек) и «Нормирование труда в бюджетной сфере» (один человек). Интересно то, что при изучении всех тем до липецких чиновников донесут успешный опыт коллег из Ленинградской области. Так, государственные служащие узнают методики обоснования штатной численности исполнительной власти в Ленинградской области. Этот опыт будет передан липчанам как передовой.

Электронный аукцион на право организовать курсы для пяти чиновников запланирован на 19 февраля. Услуги оплатят из бюджета Липецкой области.
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#тендер #обучение

Комментарии (2)

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Липецк

5 минут назад
Дураков учить только время терять
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цирк

17 минут назад
научи дурака богу молиться, так и в этом случае, с нелегитимными липецкими чинушами
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