Происшествия

сегодня, 10:20

В Липецкой области ограблена автозаправка

11 2663
#ограбление
1
В Липецкой области ограблена автозаправка

Полиция просит содействия в поисках преступника

Как сообщают в УМВД России по Липецкой области, 10 февраля около 23:00 неизвестный мужчина в маске, угрожая предметом похожим на пистолет, похитил из кассы автозаправочной станции расположенной в селе Хворостянка Добринского района 9000 рублей, после чего скрылся.

"Просим граждан, обладающих информацией о возможном дальнейшем маршруте передвижения подозреваемого сообщить в полицию, в том числе предоставить записи автомобильных видео-регистраторов водителей проезжавших в районе совершения преступления в период с 21:00 10 февраля по 02:00 11 февраля.
Контактные телефоны: (4742) 36-91-60, (47462) 2-14-50", сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.
11 2663
#ограбление
1

Комментарии (11)

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41 секунду назад
Заправщик, поржал
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Кощей

5 минут назад
Откуда у тебя, старой карги гаджет? На ступу поменяла?
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Яге

7 минут назад
Что бы что? Не дай бог чего? Ты похоже старая белины объелась!
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Баба Яга

10 минут назад
Что бы, Не дай Бог, чтобы вам пришлось просить помощи у народа ...
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Заправщик

13 минут назад
Человек похожий на мужчину в чулке похожим на маску угрожая предметом похожим на пистолет из коробки похожей на кассу, в сарае похожем на заправочную станцию в гадюшнике похожим на село похитили какие то бумажки похожие на деньги. Потом приехали клоуны похожие на мильцонеров с опилками похожими на мозги в котелках похожими на головы.
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Предмет

21 минуту назад
Похожий на пистолет это что такое? Можно это фаолоимитатор? Или шуруповёрт? Или это дрель? Пистолет он и есть пистолет, не надо ничего выдумывать....
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Что бы

сегодня, 11:44
Просить помощи у народа, надо сначала для этого народа что то сделать. Вас же ни кто не просит людей лечить или землю пахать. Работайте вам за это деньги платят. .
ответить

закон

сегодня, 11:33
сядет придурок из-за 9 штук деревянных рублей! чиновники хоть знают ради чего рискуют, по крупному хапают! наверное нарику доза понадобилась!
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101

сегодня, 11:19
Налички мало на заправках сейчас....все по картам платят...
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Нет слов

сегодня, 11:07
Ай, бандито, гангстерито....Вообще грабить и воровать очень плохо, тем более такую мелочь, хорошо хоть без мокрухи обошлось.Дебил.
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