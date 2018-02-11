В Липецкой области ограблена автозаправка

Полиция просит содействия в поисках преступника

Как сообщают в УМВД России по Липецкой области, 10 февраля около 23:00 неизвестный мужчина в маске, угрожая предметом похожим на пистолет, похитил из кассы автозаправочной станции расположенной в селе Хворостянка Добринского района 9000 рублей, после чего скрылся.



"Просим граждан, обладающих информацией о возможном дальнейшем маршруте передвижения подозреваемого сообщить в полицию, в том числе предоставить записи автомобильных видео-регистраторов водителей проезжавших в районе совершения преступления в период с 21:00 10 февраля по 02:00 11 февраля.

Контактные телефоны: (4742) 36-91-60, (47462) 2-14-50", сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.