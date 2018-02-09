Общество

вчера, 17:40

«Алые паруса» 45-й день рождения отметили концертом

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#музыка #"Алые паруса" #студия
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«Алые паруса» 45-й день рождения отметили концертом

На сцены выходили выпускники прошлых лет и нынешние воспитанники.

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В концертном зале «Унион» имени Т.Н. Хренникова состоялся юбилейный концерт «В потоке времени» вокально-инструментальной студии «Алые паруса» Дома детского творчества «Городской» имени С.А. Шмакова, посвященный 45-летию коллектива.

Юбилейный концерт «В потоке времени» отражал каждый момент из жизни вокально-инструментальной студии, сюжет которого был основан на путешествии во времени, где были представлены творческие номера выпускников 70-х, 80-х, 90-х и 2000-х годов. Каждое выступление задавало энергетический заряд, вызывало бурю положительных эмоций и несмолкаемые аплодисменты гостей праздника.

Каждый номер концерта – результат кропотливой и упорной работы Почетного работника образования РФ, лауреата премии С.А. Шмакова Владимира Болдырева и учащихся студии. В унисон звучащие инструменты не оставили равнодушных в зале, в этот день зрители и участники концерта были одной большой семьей, в которой объединяет всех любовь к музыке, любовь к искусству!

С юбилеем вокально-инструментальную студию «Алые паруса» поздравили директор Дома детского творчества «Городской» имени С.А. Шмакова – Ольга Кислая, председатель Липецкого городского совета ветеранов Виктор Долгих.

В праздничном мероприятии приняли участие педагоги Дома детского творчества «Городской» и учащиеся образцового ансамбля эстрадного танца «Shaky».

Концерт прошел при полном аншлаге на едином дыхании он стал настоящим праздником музыки для участников концерта и благодарных слушателей.

Режиссер видео Аркадий Свиридов, операторы Максим Свиридов, ИльяКудрин, Александр Долматов. 





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#музыка #"Алые паруса" #студия
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Комментарии (7)

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житель города

39 минут назад
А разные злопыхатели идите лесом,а потом полем
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житель города

45 минут назад
Ребята все-все молодцы. Преподаватель,как в за малыми детьми ходит. Скольких в люди вывел. Моё искреннее уважение человеку с большой буквы
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не тут

вчера, 19:25
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
ответить

Виктор Долгих

вчера, 18:49
От суда по хищениям в бухгалтерии вовремя сбежал к Алтухову, его даже и не вспомнили. А бухгалтеров-воровок так и не посадили. Суд велел вернуть им 1/3 от наворованого, а кто положил в карман 10 миллионов?
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Ты смотри

вчера, 18:45
Оля Кислая до сих пор директриса. Вот присосалась. Она при Вите Долгих и стала директором. В горком комсомола захаживала когда ещё была зав. пионерским кабинетом на Ленина.
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Правдоруб

вчера, 18:13
А где же бездарь Малько С.В.
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Не ходите

вчера, 17:49
В ЕВРОСЕТЬ
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