«Алые паруса» 45-й день рождения отметили концертом

На сцены выходили выпускники прошлых лет и нынешние воспитанники.

В концертном зале «Унион» имени Т.Н. Хренникова состоялся юбилейный концерт «В потоке времени» вокально-инструментальной студии «Алые паруса» Дома детского творчества «Городской» имени С.А. Шмакова, посвященный 45-летию коллектива.

Юбилейный концерт «В потоке времени» отражал каждый момент из жизни вокально-инструментальной студии, сюжет которого был основан на путешествии во времени, где были представлены творческие номера выпускников 70-х, 80-х, 90-х и 2000-х годов. Каждое выступление задавало энергетический заряд, вызывало бурю положительных эмоций и несмолкаемые аплодисменты гостей праздника.

Каждый номер концерта – результат кропотливой и упорной работы Почетного работника образования РФ, лауреата премии С.А. Шмакова Владимира Болдырева и учащихся студии. В унисон звучащие инструменты не оставили равнодушных в зале, в этот день зрители и участники концерта были одной большой семьей, в которой объединяет всех любовь к музыке, любовь к искусству!

С юбилеем вокально-инструментальную студию «Алые паруса» поздравили директор Дома детского творчества «Городской» имени С.А. Шмакова – Ольга Кислая, председатель Липецкого городского совета ветеранов Виктор Долгих.

В праздничном мероприятии приняли участие педагоги Дома детского творчества «Городской» и учащиеся образцового ансамбля эстрадного танца «Shaky».

Концерт прошел при полном аншлаге на едином дыхании он стал настоящим праздником музыки для участников концерта и благодарных слушателей.



Режиссер видео Аркадий Свиридов, операторы Максим Свиридов, ИльяКудрин, Александр Долматов.



