Лебедянский завод «Pepsico» возместил ущерб причиненный почве разлитым соком

Ранее завод возместил ущерб причиненный реке Дон

ООО «Лебедянский» в добровольном порядке возмещен ущерб в размере 2875,25 тыс. руб., причиненный почвам в результате аварийного сброса 25 апреля 2017 года сточных вод с производственной площадки предприятия в результате обрушения склада готовой продукции.

Требование о возмещении вреда было направлено предприятию по итогам проведенного Управлением Росприроднадзора по Липецкой области административного расследования, в результате которого были подтверждены факты нарушения природоохранного законодательства.

Площадь участка загрязнения почвы составила около 990 кв.м. В отобранных пробах установлены превышения показателей загрязняющих веществ.

Ранее ООО «Лебедянский» также был оплачен ущерб на суму 5598,57 тыс. руб., причиненный р. Дон.

Все денежные средства подлежат зачислению в бюджет муниципального образования. Возмещение вреда от негативного воздействия хозяйственной деятельности юридических лиц является мерой экономического регулирования в сфере охраны окружающей среды и носит компенсационный характер, сообщили в управлении Росприроднадзора Липецкой области.

Напомним, обрушение крыши склада готовой продукции на лебедянском заводе компании "Pepsico" произошло 25 апреля 2017 года. Тогда несколько десятков тысяч литров соковой продукции попали в реку Дон и в почву.