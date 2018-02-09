Общество

вчера, 16:09

Лебедянский завод «Pepsico» возместил ущерб причиненный почве разлитым соком

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#"Pepsi" #завод. авария. сок
Лебедянский завод «Pepsico» возместил ущерб причиненный почве разлитым соком

Ранее завод возместил ущерб причиненный реке Дон

ООО «Лебедянский» в добровольном порядке возмещен ущерб в размере 2875,25 тыс. руб., причиненный почвам в результате аварийного сброса 25 апреля 2017 года сточных вод с производственной площадки предприятия в результате обрушения склада готовой продукции.

Требование о возмещении вреда было направлено предприятию по итогам  проведенного  Управлением Росприроднадзора по Липецкой области административного расследования, в результате которого были подтверждены факты нарушения природоохранного законодательства.

Площадь участка загрязнения почвы составила около 990 кв.м. В отобранных пробах установлены превышения показателей загрязняющих веществ.

Ранее ООО «Лебедянский» также был оплачен ущерб на суму 5598,57 тыс. руб., причиненный р. Дон.

Все денежные средства подлежат зачислению в бюджет муниципального образования. Возмещение вреда от негативного воздействия хозяйственной деятельности юридических лиц является мерой экономического регулирования в сфере охраны окружающей среды и носит компенсационный характер, сообщили в управлении Росприроднадзора Липецкой области.

Напомним, обрушение крыши склада готовой продукции на лебедянском заводе компании "Pepsico" произошло 25 апреля 2017 года. Тогда несколько десятков тысяч литров соковой продукции попали в реку Дон и в почву.

8 1127
#"Pepsi" #завод. авария. сок

Комментарии (8)

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непонятно

вчера, 23:55
Очень долго думал что надо сделать чтобы почву возродить после катаклизма. Теперь знаю что даже после ядерного апокалипсиса достаточно только это: "Все денежные средства подлежат зачислению в бюджет муниципального образования."
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123

вчера, 21:47
А разве НАТУРАЛЬНЫМ соком можно нанести вред природе?????? Сразу возникает вопрос- ЧТО мы пьем, и наши дети.......
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ну так

вчера, 19:33
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Калдырь

вчера, 18:47
Странно как-то. Соковая продукция загрязнила почву и реку Дон, а как же мы тогда пьем эту продукцию?
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иииииииииииии

вчера, 18:26
а чё можно пить
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Читай

вчера, 17:08
франк, в бюджет муниципального образования все ушло!!
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Чудный заголовок

вчера, 16:43
Казнить нельзя помиловать. Возместил ущерб разлитым соком?
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франк

вчера, 16:22
И как же деньги распределили?
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