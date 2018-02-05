Общество

сегодня, 11:36

Продленка организована в липецкой библиотеке

3 377
#продленка
Продленка организована в липецкой библиотеке

В библиопродленке даже за дисциплиной следят не так строго

В библиотечно-информационном центре им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, что на улице Ильича, работает «Библиопродленка».

В библиотеке дети могут не только сделать уроки, но и познакомиться с новыми книгами, представленными на выставках, поиграть в настольные игры и пообщаться с друзьями. И  даже самые маленькие могут позаниматься с мамой в библиотеке.

Занятия в библиотеке не требуют от детей стопроцентной сосредоточенности и безупречной дисциплины. Здесь у них есть возможность сменить обстановку, немного отдохнуть после школы и вести себя более свободно. Если возникнет какое-то затруднение с выполнением домашнего задания – можно обратиться к энциклопедиям, справочникам и словарям, сообщили в Централизованной библиотечной системе Липецка.

Фото: xakac.info
3 377
#продленка

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

медведев

18 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
ответить

упссс

23 минуты назад
Бедные библиотекари. Теперь эти милые детки им весь мозг вынесут. И конечно же их прекрасные родители. Держитесь!
ответить

"Продлёнка оргнизована"

сегодня, 11:41
В общем полный оргазм "творчества" липецкого борзописца)
ответить

Еще в рубрике

За подделку удостоверения сотрудника полиции липчанин приговорен к 8 месяцам ограничения свободы
#подделка документов
1
За подделку удостоверения сотрудника полиции липчанин приговорен к 8 месяцам ограничения свободы

18 минут назад

Общество
ОГУП «ЛОКК» переходит под внешнее управление?
#ОГУП "ЛОКК" #ООО "ДомКом Инвест" #ЖКХ
1
ОГУП «ЛОКК» переходит под внешнее управление?

24 минуты назад

Общество
В Лебедяни выберут рыцаря года
#конкурс
4
В Лебедяни выберут рыцаря года

33 минуты назад

Общество
Новые или старые «Липецкие зори»: голосование завершено
#опрос #выпускной
2
Новые или старые «Липецкие зори»: голосование завершено

40 минут назад

Общество
Карантин объявлен в 32-х школах Липецка
#карантин #ОРВИ #грипп
17
Карантин объявлен в 32-х школах Липецка

сегодня, 11:38

Общество
В Лебедяни начали готовиться к весне
3
В Лебедяни начали готовиться к весне

сегодня, 11:30

Общество