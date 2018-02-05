Продленка организована в липецкой библиотеке

В библиопродленке даже за дисциплиной следят не так строго

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В библиотечно-информационном центре им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, что на улице Ильича, работает «Библиопродленка».В библиотеке дети могут не только сделать уроки, но и познакомиться с новыми книгами, представленными на выставках, поиграть в настольные игры и пообщаться с друзьями. И даже самые маленькие могут позаниматься с мамой в библиотеке.Занятия в библиотеке не требуют от детей стопроцентной сосредоточенности и безупречной дисциплины. Здесь у них есть возможность сменить обстановку, немного отдохнуть после школы и вести себя более свободно. Если возникнет какое-то затруднение с выполнением домашнего задания – можно обратиться к энциклопедиям, справочникам и словарям, сообщили в Централизованной библиотечной системе Липецка.