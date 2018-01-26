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сегодня, 16:50

НЛМК приглашает жителей Липецка увидеть работу ремонтного комплекса предприятия

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#экскурсия
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НЛМК приглашает жителей Липецка увидеть работу ремонтного комплекса предприятия

31 января Новолипецкий металлургический комбинат (входит в Группу НЛМК) приглашает жителей Липецка на экскурсию по цехам ремонтного комплекса, где изготавливают и ремонтируют узлы основного оборудования предприятия.

Как сообщает пресс-служба предприятия, трехчасовая экскурсионная программа включает посещение Музея НЛМК, а также двух основных цехов ремонтного производства - механосборочного и цеха по ремонту прокатного оборудования.

Записаться на экскурсию можно не позднее 30 января по телефонам 440 -484, 441-858 и 444-074. Жители и гости города в возрасте не моложе 12 лет могут выбрать для посещения комбината удобное для себя время: 10.00 или 13.00.

На экскурсию желательно прибыть за 15 минут до ее начала к зданию музея (пл. Металлургов, 2А). Всем гостям выдадут спецодежду, средства индивидуальной защиты и средства беспроводного распределения звука (гид-системы).

Перед началом экскурсии специалисты комбината проведут инструктаж по соблюдению правил техники безопасности на производстве. При посещении предприятия необходимо иметь обувь на нескользящей подошве без высоких каблуков. Правила внутреннего распорядка НЛМК не допускают фото - и видеосъемку на собственные фотоаппараты и телефоны.

7 1054
#экскурсия
1

Комментарии (7)

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Дулин

24 минуты назад
пенсионер - и что у вас там секретного в Музее ? Сляб чугунный ?
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Пенсионер НЛМК.

55 минут назад
Здесь пишут пустышки они и понятие не имеют что такое прамышленый шпионаж . Потому что никогда не работали на передовом реальном производстве . Королевские ли.!
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лохи

сегодня, 20:15
и какой смысл ходить на экскурсию если нельзя снимать ? наверное там все нелегальное оборудование завезенное минуя санкции. Больше нет вариантов
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А почему не ЦРМО ?

сегодня, 19:10
В АГЦ ремонтники этого цеха отличные профессионалы экскурсия будет незабываемая от подачи до выгрузки увидите как спекается сырье для ДЦ
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как же это так?

сегодня, 18:59
Запрещено снимать но однако требуют фотоотчета как было и как стало у руководителей не имеющих разрешения на фото и видеосъемку
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Для кого экскурсия то?

сегодня, 18:35
В среду в рабочий день в 10 и 13 часов?
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у вас тоже дрищ после разливного пива

сегодня, 17:48
НЛМК использует ворованную технологию, поэтому нельзя снимать
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