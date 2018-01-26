НЛМК приглашает жителей Липецка увидеть работу ремонтного комплекса предприятия

31 января Новолипецкий металлургический комбинат (входит в Группу НЛМК) приглашает жителей Липецка на экскурсию по цехам ремонтного комплекса, где изготавливают и ремонтируют узлы основного оборудования предприятия.

Как сообщает пресс-служба предприятия, трехчасовая экскурсионная программа включает посещение Музея НЛМК, а также двух основных цехов ремонтного производства - механосборочного и цеха по ремонту прокатного оборудования.

Записаться на экскурсию можно не позднее 30 января по телефонам 440 -484, 441-858 и 444-074. Жители и гости города в возрасте не моложе 12 лет могут выбрать для посещения комбината удобное для себя время: 10.00 или 13.00.

На экскурсию желательно прибыть за 15 минут до ее начала к зданию музея (пл. Металлургов, 2А). Всем гостям выдадут спецодежду, средства индивидуальной защиты и средства беспроводного распределения звука (гид-системы).

Перед началом экскурсии специалисты комбината проведут инструктаж по соблюдению правил техники безопасности на производстве. При посещении предприятия необходимо иметь обувь на нескользящей подошве без высоких каблуков. Правила внутреннего распорядка НЛМК не допускают фото - и видеосъемку на собственные фотоаппараты и телефоны.